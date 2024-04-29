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股神巴菲持青睞的住友商社 避險基金Elliott傳出也累積大量持股

編譯季晶晶／綜合外電
美國大型避險基金公司Elliott Management傳出在「股神」巴菲特押寶的住友商事累積數百億日圓的持股。（路透）
美國大型避險基金公司Elliott Management傳出在「股神」巴菲特押寶的住友商事累積數百億日圓的持股。（路透）

根據知情人士，知名的美國避險基金公司Elliott Management已在「股神」巴菲特（Warren Buffett）押寶的日本五大商社之一、住友商事累積了「大量」持股，投資規模達約「數百億日圓」，而依住友上周五收盤價3,909日圓計算，每100億日圓（6,300萬美元）的投資相當於持有住友0.2%股份。

由億萬富豪Paul Singer創立的Elliott Management是如何建立對住友的持股，以及何時開始進行，細節還不清楚，但知情人士透露，該避險基金已與住友接觸，並與其就如何創造股東價值進行交流。

Elliott Management最近的投資重點是綜合地產開發商三井不動產，更早之前的目標包括東芝、軟銀集團和大日本印刷。三井不動產在Elliott入股消息傳出的兩個月後，於4月發布出售資產和提高庫藏股買回計畫；大日本印刷也在維權股東的壓力下，於2023年3月進行有史以來最大規模的股票回購。

而在巴菲特投資的商社中，三菱今年2月宣布將以5,000億日圓購買最多10%的庫藏股，伊藤忠也將在4月回購約1,500億日圓的股票。

這些公司均因股東回報增加，推動股價攀高，有助日股廣泛上漲。

住友將在周四發布2023年度財報，預定屆時公布中期業務計劃。

住友股價上周再創歷史新高，今年來漲幅已達27%，市值攀抵4.8兆日圓，股價淨值比是1.1，12個月的遠期本益比9.5，均為同業中最低。如果本周宣布庫藏股計畫，股價可能再漲。

根據彭博彙編數據，巴菲特旗下的波克夏公司持有住友約8.3%的股份，除住友、三菱和伊藤忠之外，還投資了三井物產和丸紅，曾表示希望最終持有五大商社9.9%的股份。

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