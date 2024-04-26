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必和必拓併購 喊買英美資源

編譯季晶晶／綜合外電
全球最大礦商必和必拓正尋求以大約350億美元的全股票交易收購英美資源集團，以擴增銅礦資產。（路透）
全球最大礦商必和必拓正尋求以大約350億美元的全股票交易收購英美資源集團，以擴增銅礦資產。（路透）

全球最大礦商必和必拓（BHP）正尋求以約350億美元的全股票交易，收購長期對手英美資源集團（Anglo American），以擴增銅礦資產，可能成為多年來最大的礦業交易，重塑全球礦業版圖。但專家指出，本案可能面臨龐大的反托辣斯阻礙。

必和必拓提議以每股25.08英鎊的價格收購英美資源，相當於溢價31%，條件是英美資源要分拆旗下在南非上市的英美白金（Anglo American Platinum）和Kumba鐵礦砂部門。

英美資源則表示，將檢視這項不具約束力的提案，該公司股價25日在倫敦盤中大漲13%至24.89英鎊，必和必拓股價則下挫。

若雙方成功合併，將創造出坐擁全球約10%銅礦產量的礦業集團，也可能刺激礦業出現更多併購交易。

總部位於澳洲的必和必拓多數獲利仰賴鐵礦砂，但持續加碼押注向低碳世界轉型，若成功合併將取得英美資源在南美的礦山，後者在秘魯和智利擁有令業界垂涎、對電動車和風力發電場至關重要的銅礦資源。

但分析師認為，這樁交易面臨一些障礙。Shore資本公司分析師羅爾夫說，由於煤及銅的業務分布甚廣，這樁交易可能涉及許多國家的反托辣斯審查，需要很長時間才能完成。彭博資訊分析師也指出，可能面臨嚴格的反壟斷審查。Liberum分析師戴維斯認為，可能會有其他同行加入競爭，以力拓（Rio Tino）最可能提出收購要約。

此外，必和必拓所設定的條件，也可能在南非引發政治爭議，因為該國5月將舉行國會大選。

在世界各國推動能源轉型之際，全球礦業正經歷多年未見的併購交易潮，尤其關注銅礦電動車和風力發電廠對銅的使用量，遠高於汽油車和燃煤發電廠。銅價今年來上漲大約15%。

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