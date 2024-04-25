中客依然愛不釋手 愛馬仕不甩精品業低潮 Q1營收躍增17％

在精品業面臨挑戰之際，愛馬仕上季營收仍躍增17%，展現韌性。 （路透）

儘管整體精品業正面臨需求放緩困境，愛馬仕（Hermes）上季營收仍躍增17%，展現韌性，一部分要歸功於中國消費者對該品牌產品依然愛不釋手。

彭博資訊報導，愛馬仕25日表示，以固定匯率 計算的第1季營收躍增17%至38億歐元（41億美元），優於市場預期。

愛馬仕上季在日本 以外亞太市場的營收躍增14%至19.2億歐元，旗下的皮革製品和馬具部門營收成長20%，雙雙優於市場預期。

財務長Eric du Halgouet說，雖然在農曆春節過後，愛馬仕3月大中華地區的客流量放緩，購買絲巾等較平價商品的客戶略有減少，但消費者更大肆購買更昂貴的皮革、服飾和珠寶商品，彌補部分缺口。

愛馬仕的香水美妝和絲綢製品部門上季營收分別增長4.3%和7.9%。

愛馬仕股價25日在巴黎盤中一度上漲1.3%，但之後轉跌。該股今年來已大漲近25%，表現勝過對手路易威登集團（LVMH）和Gucci母公司開雲集團（Kering）。

愛馬仕通常追求最富裕的消費者，因而在精品業面臨挑戰時更具韌性，與開雲集團形成強烈對比。