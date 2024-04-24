日圓兌美元30多年來首見貶破155價位 提高日本干預風險

(路透)

日圓兌美元匯率周三（24日）跌破155日圓價位，是30多年來首見，這提高了日本 當局入市干預的風險。

日圓匯價周三收盤貶值0.34%至155.35日圓，盤中一度觸及低點155.37日圓兌1美元，是1990年6月以來首次跌破155日圓。

日圓走貶之際，美元上漲，兌大多數貨幣從周二數據顯示本月美國企業活動放緩導致的跌勢中回升。

美元指數上揚0.14%至105.82。

歐元兌美元報1.0697美元，變化不大，周二曾大漲，此前數據顯示歐元區企業活動以近一年來最快速度擴張。

日圓兌美元的疲軟讓市場對匯市干預感到緊張。日本財務大臣鈴木俊一和其他決策者此前表示，他們正在密切關注匯市走勢，並將在必要時做出反應。

日本執政自民黨官員越智隆雄告訴路透，日圓兌美元跌向160可能引發干預。他說，如果日圓兌美元進一步跌向160或170，「這可能被認為是過度的，並可能促使決策者考慮採取一些行動」。

不過，市場參與者對日本關於日圓的發言持謹慎態度。

道明證券全球外匯策略師Jayati Bharadwaj表示：「美元/日圓的走勢符合廣泛的對美元的重新評估。這不是由對日本央行 （日銀）的臆測推動的，去年曾一度是這種情況，而這次是由基本面支撐的廣泛的美元走勢推動。」

她說，如果日銀代表財務省進行干預，不會瞄準一個「整數」，「我不認為日本央行心中有一個具體的數字。這將取決於走勢的幅度」。

日銀本周四展開為期兩天的政策會議，外界普遍預期將維持政策設定和債券購買規模不變；日銀上月才剛啟動自2007年以來首次升息。儘管如此，日圓今年迄今已下跌約9％，是表現最差的G10貨幣。

日本央行總裁植田和男近日表示，如果日圓下跌大幅推高通膨，央行可能會再次升息。

日圓走貶之前，一連串強勁的美國通膨數據推動美元觸及五個月高位，並強化了聯準會今年不太可能急於降息 的預期。

英鎊兌美元升值0.1%，報1.2460美元，延續了周二數據顯示英國企業活動以近一年來最快速度增長帶動的漲勢。英國央行首席經濟學家皮爾周二表示，離降息仍有一段距離，這也提振了英鎊。

澳幣兌美元升值0.1%，至0.6497美元，稍早自4月12日以來首次攀升至0.6530美元，原因是消費者物價指數比預期要熱。這促使市場放棄了對澳洲央行近期將降息的希望。