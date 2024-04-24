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歐洲4月景氣擴張 歐元勁升

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）大幅上升，帶動歐元匯率23日盤中勁升。（取材自彭博資訊）
歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）大幅上升，帶動歐元匯率23日盤中勁升。（取材自彭博資訊）

最新數據顯示，美國、歐元區及英國4月民間景氣持續擴張，帶動歐元與英鎊匯率23日盤中勁升，日本製造業景氣則仍陷萎縮。日本財相鈴木俊一發出準備干預匯市的最強烈警告，前財相吉澤滿宏也警告，若日圓進一步貶值，日本「非常接近」干預匯市。

標普全球公司（S&P）23日公布，美國4月綜合採購經理人指數（PMI）初估值略降至50.9，低於市場預期，顯示本季成長動能略為減弱，但仍高於象徵景氣榮枯線的50。

歐元區4月綜合PMI初估值攀升到51.4，高於經濟學者預估，且是近一年最高，主要受惠於服務業熱絡及德國恢復成長。上月服務業PMI從51.5上升到52.9，德國4月綜合PMI上升到50.5，為去年6月以來首次景氣轉為擴張。

經濟學者指出，歐元區4月PMI超優，預示本季經濟可能成長0.3%，與第1季的成長幅度相同。彭博資訊預估，歐元區本季經濟成長率將從第1季的0.1%提高到0.2%。但通膨居高可能使歐洲央行（ECB）在6月首次降息後，於7月暫停。歐元兌美元23日一度強升0.4%至1.0695美元。

英國4月綜合PMI初估值也提高到54，為11個月來最高，也是要服務業強勢擴張帶動，顯示英國經濟正加速從衰退中復甦，英鎊匯率一度勁升0.5%至1.2406美元。

在亞洲，印度4月綜合PMI初估值強升至62.2，為2010年6月來最高，民間景氣從2021年8月來就一直維持擴張。

日本4月自分銀行綜合PMI初估值則升至52.6，為去年5月來最高，但製造業PMI為49.9，仍在景氣萎縮邊緣掙扎，日圓貶值正加劇物價壓力。

財相鈴木俊一表示，他上周和美韓財長的會談已針對外匯市場採取適當行動，奠定基礎，為他針對干預匯市的可能性所發出的迄今最強烈警告。

曾任財相的三井住友銀行國際金融研究所理事長吉澤滿宏認為，日本當局可能會在日圓貶至160價位之前，就進場干預。日圓兌美元23日盤中微升0.1%，報154.73日圓。

日本 匯率 德國

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