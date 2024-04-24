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iPhone在中銷量 慘跌

編譯陳苓、林聰毅／綜合報導
中國大陸手機市占變動。(資料來源:Counterpoint)
中國大陸手機市占變動。(資料來源:Counterpoint)

最新數據顯示，蘋果iPhone上季中國大陸出貨量年比銳減19%，為2020年來最大減幅，但正出現觸底回升跡象。另一方面，南韓媒體報導，南韓軍方出於擔心敏感訊息外洩，正考慮在軍事建築內全面禁止使用iPhone。

Counterpoint研究公司數據顯示，儘管中國大陸智慧機市場上季成長約1.5%，但iPhone出貨量急降19%，華為同期的手機出貨量則暴增69.1%。

iPhone上季市占因而萎縮，從去年同期的19.7%降至15.7%，排名從原本的榜首滑落至第三，華為的市占率則從一年前的9.3%激增至15.5%，位居第四，幾乎追平蘋果。

上季中國大陸智慧機市占前兩名分別是Vivo（17.4%）、以及從華為分拆出來的品牌榮耀（16.1%）。

Counterpoint分析師林科宇表示：「華為東山再起，直接衝擊蘋果在高階機種的表現。此外，相較於之前幾年，蘋果的換機需求略為降低。」因此，蘋果上季降價促銷，部分iPhone機種最多補貼人民幣1,300元（180美元）。

不過，iPhone上季出貨量的萎縮幅度，已比今年頭六周的24%縮小，林科宇說，「我們正看到緩慢但穩定的逐周改善」，展望本季，iPhone可能有新色上市，加上蘋果積極促銷，有望讓銷售重回正軌。

中國大陸是蘋果的第三大市場，但北京禁止國營企業和政府機構使用外國裝置，削弱需求，華為則突破美國制裁，發布內建陸製5G晶片的智慧機Mate 60系列，掀起買氣。

蘋果不只中國大陸銷售減退，全球買氣也下滑。IDC稍早公布，上季iPhone全球出貨量減少近10%，智慧機霸主寶座讓給三星電子。蘋果5月2日將發布上季財報，投資人聚焦蘋果打算如何在秋季新機問世前，阻止潛在市占流失。

另據韓國前鋒報23日報導，軍方內部已發布公告，指示6月1日起全面禁止所有能錄音的設備、及不允許第三方應用程式（App）控制內有功能的裝置，且表明「將完全禁止攜帶iPhone」，但三星電子等品牌的Android智慧手機將不受禁令約束。

報導指出，南韓軍方會特別禁止iPhone，據悉是因未能完全遵循南韓軍方操作的國防行動安全App限制。國防行動安全App啟動時會限制智慧手機多項功能，包括相機、Wi-Fi、網路共享、USB功能和麥克風，但蘋果不允許第三方App控制iPhone的內有功能（相機除外）。

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