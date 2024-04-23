我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

日財務省和日銀各自放話 準備阻貶日圓且不排除升息

編譯劉忠勇／綜合外電
日本財務大臣鈴木俊一周二表示，上周他和美國和南韓舉行的三邊會談，已就外匯市場採取適當行動立好基礎，（歐新社）
日本財務大臣鈴木俊一周二表示，上周他和美國和南韓舉行的三邊會談，已就外匯市場採取適當行動立好基礎，（歐新社）

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，上周他和美國和韓國舉行的三邊會談，已就外匯市場採取適當行動立好基礎。日本央行總裁植田和男則表示，如果通膨趨勢如預期加速 朝向2%的目標發展，日銀還會再升息

日圓兌美元周二報154.74日圓，日圓兌美元在紐約尾盤收在154.85日圓，跌到1990年以來的最低價位。

鈴木對國會說：「我對日圓貶值推高進口成本深感憂心。我們的看法不僅在會見韓國財長時得到認同，連同美國在內的三邊會談中也得到認同。」

他說：「不容否認，這些發展為日本(在外匯市場)採取適當行動立好了根基，不過我不會透露是什麼行動。」

上周，美國、日本和南韓財金首長首度三邊對話時同意就外匯市場的動態「密切諮商」，日韓對本國貨幣最近大幅走貶同表關切。

鈴木告訴記者：「東京當局已準備好採取行動來應對過度的匯率波動，不排除任何選項 。」

日圓疲軟雖有助於出口，卻也因此推高進口價格，進而拉抬家庭的生活成本。

植田則對國會說：「如果我們的物價預測出現變化，這也將成為調整貨幣政策的一個原因。但我們對升息的具體時間和速度，並無任何預設的想法。」

日本央行為期兩天的政策會議將於周五結束，會議料將維持利率不變，並發布新的經濟成長和通膨預測。

消息人士告訴路透，日本央行很可能預測未來三年通膨將保持在2%的目標附近，如此將強化日銀將從目前的近零利率水準再次升息的預期。

日本央行總裁植田和男表示，如果通膨趨勢如預期加速 朝向2%的目標發展，日銀還會再...
日本央行總裁植田和男表示，如果通膨趨勢如預期加速 朝向2%的目標發展，日銀還會再升息。（路透）

日本 央行 升息

上一則

供應鏈最新威脅 地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

下一則

牛津經濟研究院預測：全球糧價今年下滑觸底 明年出現年增幅

延伸閱讀

日銀召開會議 利率料將不動

日銀召開會議 利率料將不動
日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息

日本央行總裁：如果通膨繼續高漲 「非常可能」再度升息
日財相稱日圓受利差外「多種因素」影響 未在G-20討論匯率問題

日財相稱日圓受利差外「多種因素」影響 未在G-20討論匯率問題
日本餐館託慈濟 捐款花蓮10萬

日本餐館託慈濟 捐款花蓮10萬

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用