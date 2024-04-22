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輝達和日本合作打造混合超級電腦 提供量子運算服務

中央社／東京21日綜合外電報導
日本產業技術綜合研究所將和輝達（Nvidia）合作打造混合型超級電腦，以提供研究人員和企業量子運算服務。（歐新社）
日本產業技術綜合研究所將和輝達（Nvidia）合作打造混合型超級電腦，以提供研究人員和企業量子運算服務。（歐新社）

日本產業技術綜合研究所將和輝達（Nvidia）合作打造混合型超級電腦，以提供研究人員和企業量子運算服務。

根據日經亞洲報導，日本產業技術綜合研究所（National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）目前正在打造量子-AI混合雲端系統，稱為ABCI-Q，這是日本量子運算服務計畫的一部分。

總部設於美國矽谷的頂尖人工智慧晶片公司輝達，目前除了已經是ABCI-Q繪圖晶片供應商，還將透過雲端服務提供量子運算軟體。

這項系統最早將於2025年度提供付費使用服務。日本產業技術綜合研究所預期量子運算技術將用於藥物研究和提高物流效率。

輝達目前分別和德國與英國合作設立量子運算研究實驗室，但結合軟體的擴大合作情況較為罕見。

量子運算固然可以解決對傳統電腦來說過於複雜的問題，但量子電腦對於周遭環境的些微變化容易發生失誤。

不過，若將量子運算結合超級電腦可以解決這個問題，讓系統更容易用於複雜的運算。

研究人員可以透過雲端系統輸入問題，並從電腦獲得回應。

日本產業技術綜合研究所期盼透過對民間部門開放這套系統，協助推動量子運算科技。

舉例來說，這項系統可以協助物流公司判斷最佳貨運路線，也可以為卡車在最大負載量下多次停靠，提供最短路線和最低碳排量的路線。

日本 雲端 輝達

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