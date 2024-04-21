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台南關廟鳳梨 上架新加坡連鎖超市

中央社／台北21日電
台南關廟鳳梨首度進軍新加坡冷藏公司旗下兩大連鎖超市，台南市長黃偉哲、駐新加坡代表童振源等出席上架記者會，並邀請台灣主廚現場製作「金鑽鳳梨串串」。（聯合報系資料照）
台南關廟鳳梨首度進軍新加坡冷藏公司旗下兩大連鎖超市，台南市長黃偉哲、駐新加坡代表童振源等出席上架記者會，並邀請台灣主廚現場製作「金鑽鳳梨串串」。（聯合報系資料照）

台灣台南關廟鳳梨首度進軍新加坡冷藏公司（Cold Storage）旗下兩大連鎖超市，台南市長黃偉哲、駐新加坡代表童振源等出席上架記者會，並邀請台灣主廚現場製作「金鑽鳳梨串串」。

根據中華民國對外貿易發展協會的新聞稿，自然屋（Natural House）董事長陳俊雄、Cold Storage集團營運總監Pang Siew Heng也出席記者會，眾人依照新加坡習俗「滾鳳梨」，寓意「旺來Ong Lai」，有吉利及招財的意思。新加坡習俗，在過年、開業、搬家時，都會滾鳳梨以招財運。

台南金鑽鳳梨果肉細緻、香甜（甜度14~19度）、酸度低、不會咬舌、不需要泡鹽水、含有豐富鳳梨酵素、連芯都可以吃，從產地到新加坡全程冷鏈，提供新加坡消費者最佳的鳳梨品質。

金鑽鳳梨及新加坡市面上的MD2鳳梨品種不同，金鑽鳳梨看起來越黃，越成熟香甜，保存時放在常溫陰涼處，不必放入冰箱。如果去皮切開後，希望有冰涼口感，再放入冰箱冷藏即可。天氣炎熱時可打成冰沙，喝起來清涼、美味，是健康、無負擔的健康飲品。

新加坡Cold Storage旗下兩大連鎖超市CS Fresh及Giant各有5家超市提供試吃花車，除了金鑽鳳梨外，超市也舉辦台南蔬果博覽會，販售紅蘿蔔、彩椒、白玉苦瓜、白花椰菜、高麗菜等，歡迎消費者現場品嘗。

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