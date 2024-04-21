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IMF預測印度明年將超車日本 成第四大經濟體

編譯陳苓／綜合外電
IMF最新估計顯示，印度的名目國內生產毛額（GDP） 可能會提前一年，在2025年超車日本，成為世界第四大經濟體。（美聯社）
IMF最新估計顯示，印度的名目國內生產毛額（GDP） 可能會提前一年，在2025年超車日本，成為世界第四大經濟體。（美聯社）

國際貨幣基金組織（IMF）最新預測顯示，印度明年可能超越日本，成為全球第四大經濟體，比去年10月的預估提早了一年，主因為日圓重貶使日本經濟規模加速縮小。相形之下，印度則因人口增加，經濟不斷擴張。

IMF在今年4月的最新報告中，微幅修正印度和日本以本國貨幣匯率計算的名目國內生產毛額（GDP）預估值，換算成美元後，2025年印度GDP總額將為4兆3,398億美元，高於日本的4兆3,103億美元。

IMF去年10月原先預測，印度GDP將在2026年超車日本，但日圓貶值使以美元計算的日本經濟規模縮小，導致日本排名加速下滑。

日本GDP在2023年已遭德國超越，落居全球第四大經濟體，若明年再遭印度趕上，日本的GDP排名將降至全球第五。

在日圓走貶之際，印度盧比兌美元匯率從去年初以來大致持平，原因似乎是印度央行干預匯市，目前匯價約在83盧比兌1美元。IMF在去年12月的報告指出，印度當局對匯市的干預可能超乎所需水準。印度央行則反駁表示，IMF單憑短期的匯率趨勢，做出不正確的分析。

2014年，印度名目GDP排名全球第十。如今IMF預估，印度在超越日本後，到2027年時將再追過德國，躍居世界第三大經濟體。印度的國內汽車銷售已在2022年超車日本，成為全球第三大車市，僅次於中國大陸和美國。

印度在新冠疫情期間經濟遭受重創，但受惠於人口增加，近年來經濟出現高成長。印度央行預估，2024財年的GDP將實質成長7%。

儘管印度中產階級持續壯大，但目前名目人均GDP僅約2,500美元，約為中國大陸的五分之一，接近孟加拉的水準。

印度 日本 匯率

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