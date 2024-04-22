黑夜裡 電器指示燈閃不停 惱人睡眠

人工燈光會影響睡眠。(圖／123RF)

夜裡天色變暗，人類、甚至大多數的動物都覺得該睡覺休息，日出而作、日落而息，理所當然，這番原理已經深植在人類的大腦裡。但如今全球各地處處充滿電子產品，黑夜裡往往有指示燈一閃一閃亮晶晶，甚是惱人，有些人無法安然入睡。

舉凡因應電量過載的「電湧保護器」(surge protectors)、電視、耳機，乃至於筆記型電腦，無數電器用品都配備小小指示燈，只要一插電，指示燈必定亮起。即使關機，照亮不誤，除非拔掉電源插頭，否則指示燈會一直亮著。

偏偏有很多人懶得拔掉電源插頭，頂多只是關機；少了拔插頭這個動作，就必須忍耐指示燈亮光一夜相伴，已成臥室裡令人討厭的麻煩。

哈佛醫學院睡眠醫學部(Harvard Medical School's Division of Sleep Medicine)神經科學專家洛克利(Steven Lockley)在另一作者2013年出版著作「黑夜的盡頭」(The End of Night)中提到，夜裡暴露在光線底下，完全不合乎自然；那本書探討人工光學對社會和健康的影響。

人工燈光不僅愈來愈多，也比以前更亮。製造商表示，指示燈有其功能、在很多時候確實有幫助。但是，到了晚上就寢時間，不易入睡的人明明很想要睡覺，卻被難以視而不見的討厭光點逼瘋了。

★解決之道 有人貼黑膠帶

西雅圖27歲公關專業人士莫申(Kyle Moschen)因黑夜裡電器繁星深受困擾；他曾經和男性友人住在一個單間公寓，每到夜裡，屋裡幾乎就像繁星點點的夜空，烤箱、自動風扇、火災警報器、空氣清淨機和無線手機充電器等等電器用品「百燈齊放」，遍布屋內的明亮指示燈讓莫申難以入睡。

莫申非得想辦法解決不可；他選擇在指示燈上貼膠帶。

莫申說，他環顧四周，發現愈來愈多一閃一閃的指示燈，再也受不了。結果，瘋狂似地用黑色電工膠帶貼在每一個小小指示燈上。

亞馬遜 (Amazon)以及其他零售商 都有各種尺寸和形狀的遮光或調光貼紙，也有遮光或調光片。

每個人各有不同解決方式。家住紐約的金融專業人士強納森．金(Jonathan King)不用遮光膠帶或遮光片，採用更原始、自然的方法。他喜歡插上台灣品牌羅技(Logitech)的耳機邊聽音樂邊讓自己入睡，但小小藍燈在眼角處閃個不停，非常惱人，根本睡不著，所以他選擇戴上眼罩或在耳機上蓋一件襯衫遮光，這樣就可安然入睡。

★顯示狀態 實用性兼美觀

指示燈主要是用來顯示該電器設備的狀態，各有不同顯示模式。好比說，有些指示燈亮起，表示電器設備正在充電或插上電源正常運作，藍牙耳機或藍牙擴音器等配備的指示燈，則一定會在與手機配對運作時亮起。

指示燈通常內裝LED燈，相對省電，而且使用壽命長、不會產生太多熱量，這些特質都適合長期而且經常使用。但是對有些人來說，LED的亮度太高，有些刺眼。

LED指示燈最常採用藍色，對睡眠特別具有破壞力。不過，藍色LED燈是科技業一大突破，2014年諾貝爾 物理學獎還因此頒發給物理學家赤崎勇(Isamu Akasaki)、天野浩(Hiroshi Amano) 和中村修二(Shuji Nakamura)。

藍色LED燈1990年代投入商業應用，為日新月異科技產業提供前所未見的創新顏色，也讓消費性電子產品換上前衛的外觀。

電子元件產業協會(Electronic Components Industry Association)主席兼執行長洛夫特斯(David Loftus)說，這些指示燈亮起，有時只是為了美觀，為電器產品增添設計感、吸引力並提升用戶體驗。

不過，還是有很多電器設備廠商未採用藍色LED指示燈。洛夫特斯說，原因不一而足，有些是因為設備本身是低價品，廠商不想裝指示燈增加成本；有些則單純因為設備功能真的很基本，安裝指示燈多此一舉。

法國電氣設備製造商羅格朗(Legrand)產品管理資深總監林哈雷斯(Manny Linhares Jr.)表示，基於功能、美觀和安全等諸多考量，指示燈對羅格朗產品來說不可或缺。安裝LED燈確實要花錢，對羅格朗公司來說，指示燈可提升用戶體驗。

林哈雷斯認為，指示燈不僅看起來時尚，而且具有夜燈的實用性，可藉由微妙燈光幫助人們全黑時，在不熟悉空間裡找到這些電器設備。