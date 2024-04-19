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IMF：亞洲今年將貢獻六成全球經濟成長 各國貨幣決策不該緊跟Fed

編譯簡國帆／綜合外電
IMF調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長。（路透）
IMF調升今年亞洲經濟成長率預測，並表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長。（路透）

國際貨幣基金（IMF）調升今年亞洲經濟成長率預測之際，表示亞洲今年將貢獻約60%的全球經濟成長，並敦促亞洲央行的貨幣決策不須緊跟美國聯準會（Fed），應結合本國國情與發展。

IMF亞太部門18日發布亞太地區經濟展望報告表示，亞洲今年經濟預估將成長4.5%，比去年10月的預測上修0.3個百分點，明年成長將趨緩至4.3%。完整的亞太地區經濟展望報告則預定美東時間4月30日晚間10時（台灣時間5月1日上午10時）發布。

其中，印度和中國將是成長的最大驅動力，印度今年實質國內生產毛額（GDP）預估將成長6.8%，為主要經濟體最快，中國則將擴張4.6%，涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的東南亞國協五國（ASEAN-5）預料將成長4.5%，越南成長率預測將接近6%。

IMF表示，亞洲成長的型態與背後驅動力則依各國而有助大差異，中國和印度似乎主要靠投資，其他亞洲新興國家則主要仰仗民間消費，南韓等新興經濟體則是依賴全期半導體需求暢旺的出口成長。

美國貨幣政策仍是亞洲經濟活動的外部挑戰，但IMF建議亞洲各國央行在制定貨幣決策時，應聚焦於國內通膨壓力，而非回應Fed的作為。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）表示，幕僚分析顯示，美國利率對亞洲金融情勢和匯率造成「強烈而直接」的影響，但亞洲「各國政策的根本不該是對Fed的政策預期、或是對美元走勢的預期」，「若各國央行太過跟隨Fed腳步，可能破壞國內的物價穩定」。

中國經濟也將對亞洲其他國家造成莫大影響。IMF估算，中國經濟每成長1個百分點，中期就會提振其他亞洲經濟體的成長率0.3個百分點。斯里尼瓦桑指出，「中國成長加速將影響其他亞洲國家」，「和中國貿易連結較緊密的一些國家，例如南韓，將嘉惠較多，但整體而言，中國加快成長時，亞洲會持續有更好的表現」。

IMF指出，紅海商船攻擊與美中貿易管制等地緣政治紛擾，是亞洲成長的風險。

貨幣 央行 印度

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