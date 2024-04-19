以色列傳攻擊伊朗掀全球市場動盪 一文看懂分析師解讀與觀察點

以色列據傳19日對伊朗發動報復攻擊，引爆全球金融市場劇烈震盪。（路透）

以色列 據傳19日對伊朗 發動報復攻擊，引爆全球股市沉重賣壓，美股道瓊工業指數期貨跌逾300點，亞股全倒，比特幣一度跌破6萬美元，布蘭特油價漲破每桶90美元，紐約黃金現貨再度衝破每英兩24,000美元，連芝加哥小麥期貨也一度大漲4%。

伊朗半官方的Fars通訊社先報導，伊朗北部Isfahan一座機場發出爆炸聲，但肇因還不立即清楚，伊朗旋即暫停Isfahan、Shiraz及德黑蘭的部分班機起降。美國媒體ABC新聞引述美國官員指出，以色列飛彈已擊中伊朗一處地點，引發市場擔心以色列在加薩走廊的戰爭，演變為更廣泛的地區衝突。

分析師大多認為，市場信心短期將維持疲軟，目前的關鍵在於釐清攻擊的精準程度、具體傷害、以及伊朗的可能回應。以下為分析師對這起事件與後市的看法：

彭博資訊策略師：19日上午消息一片混亂，未經證實的報導指出伊朗、伊拉克及以敘利亞都發生爆炸，引發投資人如同驚弓之鳥，資金紛紛進入避險資產，高油價將持續對亞洲貨幣匯率造成壓力。

消息證實伊朗核子設施安全，有望穩定投資人情緒，但後續發展不確定性仍高，全球金融市場19日整天都可能出現極端走勢。

德意志銀行外匯銷售主管Wako Ogawa：中東緊張憂慮升高，可能推升日圓匯率。

新加坡 銀行策略師Moh Siong Sim：顯然市場很緊張，重點將取決於這起攻擊的精準程度，以釐清報復的嚴重水準。

澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh：市場以迅速進入避險模式回應，當前關鍵除了事實之外，另一個重點是伊朗的回應，市場將非常擔心這是否為以牙還牙式緊張升高的開端，從而加劇中東情勢的動盪。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong：雖然美國和亞洲決策當局要更積極平緩會式波動，但地緣政治震撼再現，可能動搖市場信心，短期而言，黃金、美元、瑞郎及日圓等避險資產的需求看增。

盛寶金融（Saxo）外匯策略主管Charu Chanana：市場遭遇三重打擊：Fed一天比一天鷹、半導體獲利令人失望，以及地緣政治風險升高，短期市場信心將維持疲軟，直到有更多傷害與傷亡的細節、以及伊朗的回應。