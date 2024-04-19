跟進美國？ 英國擬對中國祭出投資限制

英國副首相陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時表示，英國政府將成立一個審查小組，調查對外直接投資的風險。（路透）

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）表示，英國的開放經濟面臨前所未有的威脅，並暗示可能在「降低風險」的推動下限制對中國的投資 與貿易。法廣報導指出，這些措施在一定程度上兌現了英國首相蘇納克向美國總統拜登 做出的承諾。

綜合路透、法廣報導，陶敦18日在倫敦一個智庫活動上致詞時指出，英國當地開放的經濟被一些戰略競爭者及其代理人視為目標，不論是流入或流出的投資資金、進口和出口，以致學術的交流合作，所有這些範疇的經濟安全利益都受到威脅。

他並指出，中共正尋求讓世界愈來愈依賴中國，同時令中國毋須依賴他人，許多經濟安全風險確實與中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國家有關。

陶敦表示，英國政府將成立一個審查小組，調查對外直接投資的風險，並就改善新興技術的出口管制展開諮詢。

他並表示，英國將透過「國家安全和投資法」等，處理英國對外投資的國安風險，特別是中國企業的收購。並將「關鍵礦物」和「半導體」列入敏感領域，未來所有涉及有關範疇的投資，都需按法規要求進行審查。

陶敦強調，英國「不會與全球經濟脫鉤」，但必須通過收緊出口管制和海外投資來「去風險」。

此外，學術國際合作案也是安全管控的重點。陶敦提到，英政府稍後會邀請英國各大學院校校長及情報安全機關代表開會，討論院校的國際合作方案面臨的國安風險，提高大學經費透明度，並研究現有的國家安全和外國投資法律如何適用於教師。

報導指出，英國採取上述舉措之前，拜登於去年八月簽署了一項行政命令，限制半導體、人工智能和量子等戰略領域的對外投資。而蘇納克去年六月曾訪問白宮 ，期間他「承諾」英國將建立對外投資審查制度，能夠「評估投資帶來的潛在國家安全風險」。

對於陶敦上述言論，中國駐英使館發言人18日深夜透過官網發布「答記者問」表達堅決反對。發言人表示，英方指責中國搞「經濟脅迫」，這純屬無中生有，無比荒唐。如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。