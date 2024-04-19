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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美日韓溝通匯率 談出默契

編譯葉亭均／綜合外電
美日韓財長17日發表聯合聲明，表示會對外匯市場的情勢「密切磋商」。左起依序為日本財務大臣鈴木俊一、美國財長葉倫與南韓財長崔相穆。（美聯社）
美日韓財長17日發表聯合聲明，表示會對外匯市場的情勢「密切磋商」。左起依序為日本財務大臣鈴木俊一、美國財長葉倫與南韓財長崔相穆。（美聯社）

美國財政部長葉倫17日與日、韓財長發表聯合聲明，表示三國財長將「密切磋商外匯市場的動向」，中國大陸也採取行動，以限制美元升值的衝擊，促使美元18日連續第二天走軟，韓元對美元一度升值1%，日圓、印尼盾及人民幣也都對美元小幅升值。

美國財長葉倫、日本財務大臣鈴木俊一與南韓財長崔相穆在首次三邊會議後發表的聯合聲明顯示，三方將「繼續根據我們現有的G20承諾，就外匯市場發展進行密切磋商，同時承認日本和南韓對日圓和韓元近期大幅貶值的嚴重關切」。

分析師說，這可能代表美國實際上已默許日本干預匯市，甚至不排除共同干預的可能性。

由於外匯市場對美國聯準會（Fed）降息的預期生變，導致美元對亞洲貨幣強勁升值，促使美國政府與日本及南韓聯手，設法抑制美元升勢。美、日、韓已對美元升值表示關切。亞洲各國財金官員擔心本國貨幣貶值，可能導致通膨升高，使購買力下降。

稍後，同樣在華盛頓參加IMF與世銀春季年會的日本最高外匯事務官員神田真人指出，G7財長在華盛頓重申了外匯市場過度波動不利經濟，也重申了現有的匯率承諾。消息出爐後，帶動日圓匯率18日盤中一度升值0.28%至153.96日圓，韓元匯率盤中勁升1%至1,371.72韓元，在主要亞幣中表現最強勢。DXY美元指數17日收盤跌破106點，18日早盤繼續走軟。

三國官員發出上述罕見警告之際，正值美國近期降息預期減弱，將日圓匯率推至34年低點。日圓兌美元今年來貶值約9%，韓元兌美元貶值約7%，這導致日本和韓國的官員加強了對本幣貶值的警告。

一些分析師說，華盛頓承認東京和首爾對本幣匯率的擔憂，可能為干預市場奠定基礎。法國農業信貸銀行高級外匯策略師佛瑞斯特和日本Resona控股公司高級策略師井口慶一表示，這顯示美國、G7默許日銀或財務省干預日圓匯率，以減少波動性。

井口慶一說，在G20會議前，市場原本假定任何干預都會是單邊的，但現在市場推測聯合干預是有可能的。Monex USA匯市交易員季凡也表示，「如果日本在本周結束前採取一些具體行動，我不會感到驚訝。」

Corpay首席市場策略師沙莫塔說：「從戰略角度看，透過國際協調努力進行匯市干預而取得成功的可能性要高得多。單邊行動有助於平緩波動，但無法扭轉日圓長期以來由利差因素驅動的跌勢。」

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