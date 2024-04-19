美日韓溝通匯率 談出默契

美日韓財長17日發表聯合聲明，表示會對外匯市場的情勢「密切磋商」。左起依序為日本財務大臣鈴木俊一、美國財長葉倫與南韓財長崔相穆。（美聯社）

美國財政部長葉倫17日與日、韓財長發表聯合聲明，表示三國財長將「密切磋商外匯市場的動向」，中國大陸也採取行動，以限制美元升值的衝擊，促使美元18日連續第二天走軟，韓元對美元一度升值1%，日圓、印尼盾及人民幣也都對美元小幅升值。

美國財長葉倫、日本 財務大臣鈴木俊一與南韓 財長崔相穆在首次三邊會議後發表的聯合聲明顯示，三方將「繼續根據我們現有的G20承諾，就外匯市場發展進行密切磋商，同時承認日本和南韓對日圓和韓元近期大幅貶值的嚴重關切」。

分析師說，這可能代表美國實際上已默許日本干預匯市，甚至不排除共同干預的可能性。

由於外匯市場對美國聯準會（Fed）降息的預期生變，導致美元對亞洲貨幣強勁升值，促使美國政府與日本及南韓聯手，設法抑制美元升勢。美、日、韓已對美元升值表示關切。亞洲各國財金官員擔心本國貨幣貶值，可能導致通膨升高，使購買力下降。

稍後，同樣在華盛頓參加IMF與世銀春季年會的日本最高外匯事務官員神田真人指出，G7財長在華盛頓重申了外匯市場過度波動不利經濟，也重申了現有的匯率 承諾。消息出爐後，帶動日圓匯率18日盤中一度升值0.28%至153.96日圓，韓元匯率盤中勁升1%至1,371.72韓元，在主要亞幣中表現最強勢。DXY美元指數17日收盤跌破106點，18日早盤繼續走軟。

三國官員發出上述罕見警告之際，正值美國近期降息預期減弱，將日圓匯率推至34年低點。日圓兌美元今年來貶值約9%，韓元兌美元貶值約7%，這導致日本和韓國的官員加強了對本幣貶值的警告。

一些分析師說，華盛頓承認東京和首爾對本幣匯率的擔憂，可能為干預市場奠定基礎。法國農業信貸銀行高級外匯策略師佛瑞斯特和日本Resona控股公司高級策略師井口慶一表示，這顯示美國、G7默許日銀或財務省干預日圓匯率，以減少波動性。

井口慶一說，在G20會議前，市場原本假定任何干預都會是單邊的，但現在市場推測聯合干預是有可能的。Monex USA匯市交易員季凡也表示，「如果日本在本周結束前採取一些具體行動，我不會感到驚訝。」

Corpay首席市場策略師沙莫塔說：「從戰略角度看，透過國際協調努力進行匯市干預而取得成功的可能性要高得多。單邊行動有助於平緩波動，但無法扭轉日圓長期以來由利差因素驅動的跌勢。」