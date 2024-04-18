我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

準備加碼日股？波克夏發行2,633億日圓債 溢價小於過去兩年

編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 (美聯社)
波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 (美聯社)

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）發行2,633億日圓(約17億美元)的日圓債券利率定價的溢價幅度比過去兩年都小，主因是考量到日本銀行（央行）近期將再次調升利率，緩解信用市場的憂慮。

彭博資訊彙整的資料，這是波克夏自2019年首發日圓債以來，所發行的最大規模日圓債券。波士夏這輪日圓債共分批發行，涵蓋由3年期到30年期，也是日銀3月結束負利率之旯，外國發債人發行規模數一數二大的日圓債。

波克夏這輪發債利率的溢價幅度降低，可從3年期債券窺見。波克夏發行的3年期債券比中間交換利率溢價51個基點，分別小於去年11月的59個基點、與去年4月的75個基點少。日本國內外企業發行的日圓公司債利差，17日縮小到約51個基點，小於一年前的66個基點左右。

波克夏這次發債活動，將是市場對日圓計價債券胃口的關鍵測試，並引發股票投資人的關注，因為波克夏籌得資金後，可能再加碼買進日股。巴菲特先前買進日本主要商社股票之後，形同為日股背書，推升日經225指數衝上歷史新高。

巴菲特2月在年度致股東信表示，波克夏投資日本企業的資金絕大部分都來自發行日圓債。波克夏已表示，對日本五大商社的持股占比最終將達9.9%。彭博最新數據顯示，波克夏目前在三菱商事持股比率8.58%，丸紅8.41%，伊藤忠商事7.47%，這幾檔商社的股價表現都優於大盤。

波克夏 利率 債券

上一則

Fed手上美債也大虧...何時結束縮表？至少等到2025年

下一則

特斯拉萬人大裁員 中國銷售部門是重災區

延伸閱讀

白天吃炸物容易窮？想保持「專注力」 避開這些NG飲食習慣

白天吃炸物容易窮？想保持「專注力」 避開這些NG飲食習慣
特斯拉股價重挫 馬斯克財富從顛峰大縮水 兩年多蒸發1600億美元

特斯拉股價重挫 馬斯克財富從顛峰大縮水 兩年多蒸發1600億美元
日商社股大漲 波克夏又將發售日圓債籌資

日商社股大漲 波克夏又將發售日圓債籌資
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。路透

輝達帶頭下跌 拖累史指和那指連跌4日

2024-04-17 16:53
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵