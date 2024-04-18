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日本出口報喜 連4月增長

編譯易起宇／綜合報導
日本3月出口連續第四個月增長。（路透）
日本3月出口連續第四個月增長。（路透）

在日圓貶值和中國需求提升下，日本3月出口連續第四個月增長，提供該國在內需低迷之際需要的支撐。但反觀新加坡3月出口比去年同期銳減逾20%，主因是對歐美和日本等主要市場的非電子產品出口下滑。

日本財務省17日表示，3月出口總額達到9.46兆日圓（610億美元），年增7.3%，雖比2月的7.8%稍微放緩，但高於經濟學家預期的7%；進口則為9.1兆日圓，年比下滑4.9%；這為貿易收支帶來三個月來首見順差，達到3,665億日圓（23.7億美元）。

這份數據顯示日本持續受益於日圓貶值為出口帶來的潤澤效果。財務省表示，日圓兌美元3月的平均匯價為1美元兌149.45日圓，比去年同期重貶10.7%。這將放大部分出口品的日圓計價價值。若以出口量計，3月出口年比不增反減2.1%。

從產業別來看，汽車業和半導體及電子零件業引領3月成長，分別增長7.1%和11.3%；若以出口地區來看，中國3月年增12.6%，比2月的2.5%大幅加速，主因是企業在農曆春節過後提高生產，但美國和歐洲年增率卻分別放緩為8.5%和3%，顯示整體出口趨勢缺乏一致性。

瑞穗研究與科技公司資深經濟學家坂中彌生表示：「3月出口成長感覺大致上是匯率因素，出口本身並不那麼強。半導體出口是有在提升，但數量上還沒有。」

另一方面，新加坡企業發展局同日表示，3月非石油出口年減20.7%，跌幅遠高於2月修正後的0.7%，也高於市場預測的7%，達到2023年1月來最大。若和前一個月相比，非石油出口也下滑8.4%，跌幅高於預期的4.5%。

企業發展局說，下滑主因是包括藥品在內的非電子產品出口下滑。雖然電子產品也下滑9.4%，但非電子產品跌幅卻高達23.2%。

新加坡3月對主要市場的出口普遍呈現下滑，尤其是對美國、歐盟和日本，但對中國大陸、香港和台灣的出口卻是成長。

牛津經濟研究院經濟學謝娜．岳（音譯）表示，新加坡的出口前景依然必須謹慎看待，轉口貿易成為近幾個月的成長主力，但更高附加價值的國內產品出口卻陷入掙扎。她也提到，由於美國和歐盟等重要出口目的地的貨幣政策料將持續緊縮，全球成長恐將持續低迷，並對進口需求造成壓力。

日本 新加坡 石油

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