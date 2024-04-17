越南「動搖國本」出手救西貢商銀 傳已挹注240億美元

路透報導，越南政府對西貢商業銀行（SCB）持續出手金援，規模史無前例。(路透)

路透引述三份銀行文件和一位知情人士提供的最新官方資訊，越南 對西貢商業銀行（SCB）進行了「空前」的救援。先前，這家銀行捲入越南史上最大金融詐欺案。

根據知情人士說法 ，「如果沒有貸款 ，西貢商業銀行將會倒閉。」「如果放貸繼續，國庫將會逐漸乾涸。」

路透引述的最新官方資訊也形容目前的情勢是「空前的」，主要從越南政府現金挹注的大規模程度、該銀行營運的複雜性與現有規模和對越南金融體系造成的可能影響來看。

路透表示，目前無法確認參與監督西貢商業銀行的其他官員，是否也普遍認同這波救援會影響國庫的結論。

越南公共債務占國內生產毛額（GDP）的比率去年穩定在37%，至於預算赤字稍微擴大至GDP的4.4%。根據央行 數據，越南外匯存底在去年底約1,000億美元，較10月底的900億美元增加。

根據路透見到一份銀行文件，越南央行已經提供240億美元「特殊貸款」給西貢商業銀行。

根據更新日期是從3月15日到3月20日的第二份文件以及日期是2022年10月至2023年10月的第三份文件，越南政府對西貢商銀的放貸已經小幅減緩，但在過去五個月的每月平均放貸金額超過9億美元。

越南央行並未回應路透有關這次金援行動的置評請求。越南財政部則說這個問題歸屬央行。西貢商銀則未回應後續的電郵置評請求，該行主管在電話中也拒絕置評。

越南央行先前沒有揭露對西貢商銀這筆金額相當於越南年經濟產值5.6%的金援行動，其規模也相當於越南外匯存底的五分之一。

房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）在2022年10月因金融詐騙案遭逮捕，使得遭受牽連的西貢商銀爆發擠兌潮，促使越南央行對西貢商銀展開監督。根據其中一份銀行文件，此後，該銀行一直利用政府的現金挹注來支應存戶的現金提領。張美蘭在上周已被判處死刑，原因是遭控侵吞借自於西貢商銀的304兆越南盾（約125億美元）貸款，把這筆鉅款轉移到空殼公司。

根據最新的官方資訊，在央行介入後，西貢商銀的存款額在2023年12月前銳減80%，剩下約60億美元。文件說，以目前速度，該銀行可能在今年中之前耗盡存款，而且截至去年10月，壞帳已經激增至該行信用餘額的97.08%。