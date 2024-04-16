花旗：金價有望衝上3000美元 靠黃金ETF買盤添動力

花旗集團表示，金價在未來6至18個月內有望衝上每英兩3,000美元。（歐新社）

花旗集團表示，金價 在未來6至18個月內有望衝上每英兩3,000美元，原因是市場預期聯準會終將降息，投資 人資金繼續流入黃金。這也顯示花旗加入一票華爾街銀行調高金價預估的行列。

花旗分析師道許（Aakash Doshi）等人將2024年預估平均金價調升至每英兩2,350美元，並且將2025年金價預估大幅上修40%至2,875美元。

他們在報告中表示，交易將「在下半年定期測試並突破2,500美元。」

在美東時間16日凌晨1時左右，金價報2,387美元。

金價近期奔騰，推漲因素包括中東與烏克蘭戰事、央行 購買黃金與中國的消費者需求。高盛集團表示，黃金處在銳不可當的多頭市場中，已將年底金價預估調高至2,700美元。瑞銀（UBS）則預估年底金價為2,500美元。

根據花旗說法，金價上漲是由基金的資金流入所推動，有跡象顯示經理人正跟進中國消費者與央行對黃金的需求。若聯準會展開降息並延續到2025年，將為黃金投資需求帶來進一步的動能。

花旗分析師表示，流入黃金ETF的資金將帶動價格邁向3,000美元，而ETF的資金是黃金近幾年所欠缺的。花旗預估金價在5、6月回檔，但預期在2,200美元關卡會有強勁買盤支撐。