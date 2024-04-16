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印度ET：蘋果和印度業者洽談組裝或生產iPhone相機模組

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果希望提高iPhone零組件由印度在地供應的比率。（路透）
蘋果希望提高iPhone零組件由印度在地供應的比率。（路透）

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，蘋果（Apple）正和 Murugappa 集團和塔塔集團旗下的Titan公司深入洽談，將由這兩家印度業者組裝、甚至生產iPhone所用的相機模組。

蘋果正將iPhone供應鏈向中國以外地區布局。蘋果執行長庫克目前人在越南訪問，拜會越南總理范明正。越南媒體 VTV報導，蘋果希望擴大在越南優質投資並深化在當地的合作。

同時，蘋果也深化在印度供應鏈生態系。

目前，蘋果將iPhone若干款式移往印度組裝，但在印度尚無iPhone用相機模組的供應商。知情人士告訴ET：「和Titan或Murugappa Group合作可以解決這個問題。」

其中一位知情人士透露，蘋果會在5到6月內敲定合作事宜。另一位知情人士指出，相機模組是關鍵零組件，目前是蘋果在印度生產所面臨的「一大挑戰」。

據ET在4月11日報導，蘋果計劃將至少一半的供應鏈轉移到印度，並在未來三年將供應商增加的產值提高近 50%。

知情人士指出，從模組組裝起頭，是吸引不同的次組裝製造商並就地建立完整價值鏈的良好基礎，從影像感測到鏡頭再到整個相機模組。

總部位於清奈的 Murugappa 集團是一家已有 100 多年歷史的工業集團，業務遍及工程、金融服務和化學品等領域。2022年，Murugappa 集團已收購相機模組製造商 Moshine Electronics 76%股份，擴展在電子和零組件事業。

Titan 專門從事手表和珠寶的精密元件製造，總部位於班加羅爾，旗下擁有 Titan Engineering and Automation，起初只是一個高精密零組件製造和設計的工程部門，如今大幅擴張，目前國防和航太在內的全球客戶提供服務。

印度 越南 iPhone

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