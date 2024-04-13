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中東緊張、Fed恐延後降息 美元創2年多最大單周升幅

編譯任中原／綜合外電
美元指數（DXY）本周大漲1.7%創2022年9月來最大單周升幅。（路透）
美元指數（DXY）本周大漲1.7%創2022年9月來最大單周升幅。（路透）

美元對6種主要貨幣匯率指數（DXY）本周上漲1.7%，是2022年9月來最大單周升幅，主因3月消費者物價指數（CPI）升幅超出預估，使交易商將聯準會（Fed）降息的時機向後推。

歐元與英鎊對美元匯率貶到去年11月來低點，日圓對美元更貶到34年來低點。普萊仕集團資深經理人費茲蒙斯表示，「美國情況非常特殊，財政政策超鬆，而貨幣政策緊縮，因而導致美元強勢」。

3月CPI升幅超出預估，使更多交易商賭今年Fed可能只會降息1碼，且6月降息的機率大幅下降。然而歐洲央行（ECB）總裁拉加德周四明示可能於6月降息，且市場並預估今年ECB將降息3碼，而Fed只會降1-2碼，使歐元匯率承受重大壓力。一周來歐元／美元累積貶值1.8%，是2022年來最大單周貶幅。

ING銀行全球市場主管透納表示，「ECB與Fed的降息路徑分歧，使歐元／美元走貶」。兩大央行降息時機不一致，已使10年期美債與德債之間的殖利率差距擴大到2.17個百分點，為2019年來之最。

市場擔憂伊能可能會對以色列發動報復性攻擊，導致中東衝突擴大，並激勵油價上漲，也帶動美元走強，並使其他央行不願在此時降息，以免引發輸入性通膨。

市場對Fed的降息預期生變，使日圓受創最重，貶到1990年來低點，使日本財務省官員揚言準備干預。

降息 匯率 央行

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