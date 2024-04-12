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馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶

中國新聞組即時報導
近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。（取材自每日經濟新聞）
近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。（取材自每日經濟新聞）

馬爾地夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾地夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。環球資訊報導，4月14日，政府還將正式宣布支付寶和微信進入馬爾地夫市場。

據參考消息去年援引法新社報導，馬爾地夫首都馬累市長穆罕默德·穆伊祖在總統選舉中獲勝，他承諾，將減少馬爾地夫對印度的依賴。

報導稱，45歲的土木工程師穆伊祖曾在前總統阿卜杜拉·亞明政府內擔任住房和基礎建設部長。穆伊祖曾在倫敦大學學習結構工程，並在利茲大學獲得土木工程博士學位。不過，他與中國關係密切。他承諾，如果進步大會聯盟重新執政，將與北京建立牢固的關係。

近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。據新華社報導，阿根廷經濟部2023年6月30日宣布，阿根廷政府當天使用特別提款權和人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

阿根廷進一步使用人民幣只是近期人民幣國際化的一個縮影。隨著中國經濟發展、開放水平提升，人民幣的跨境支付、投融資、儲備和計價等國際貨幣的功能全面增強。

2023年3月，中國進出口銀行宣布，該行與沙烏地阿拉伯國家銀行達成首筆人民幣貸款合作；中國銀行首單與歐洲供應鏈融資平台合作的跨境供應鏈人民幣融資業務成功落地，為企業融入全球供應鏈積極提供金融支持。人民幣跨境融資功能不斷強化。

據參考消息援引今日俄羅斯電視台網站報導，俄羅斯央行近日在其金融風險評估報告中稱，3月份，人民幣在俄羅斯外匯市場上的交易份額創下歷史新高。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的2023年11月份數據顯示，人民幣上升為全球第四位支付貨幣。目前人民幣在全球貿易融資中的占比升至第二位，已有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備。

融資 貨幣 供應鏈

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