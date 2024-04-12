馬爾地夫將用人民幣進口結算 也能刷支付寶

近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。（取材自每日經濟新聞）

馬爾地夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾地夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。環球資訊報導，4月14日，政府還將正式宣布支付寶和微信進入馬爾地夫市場。

據參考消息去年援引法新社報導，馬爾地夫首都馬累市長穆罕默德·穆伊祖在總統選舉中獲勝，他承諾，將減少馬爾地夫對印度的依賴。

報導稱，45歲的土木工程師穆伊祖曾在前總統阿卜杜拉·亞明政府內擔任住房和基礎建設部長。穆伊祖曾在倫敦大學學習結構工程，並在利茲大學獲得土木工程博士學位。不過，他與中國關係密切。他承諾，如果進步大會聯盟重新執政，將與北京建立牢固的關係。

近年來，人民幣在國際上的影響越來越大。據新華社報導，阿根廷經濟部2023年6月30日宣布，阿根廷政府當天使用特別提款權和人民幣向國際貨幣 基金組織（IMF）償付27億美元到期外債。這是阿根廷首次使用人民幣償付外債。

阿根廷進一步使用人民幣只是近期人民幣國際化的一個縮影。隨著中國經濟發展、開放水平提升，人民幣的跨境支付、投融資 、儲備和計價等國際貨幣的功能全面增強。

2023年3月，中國進出口銀行宣布，該行與沙烏地阿拉伯國家銀行達成首筆人民幣貸款合作；中國銀行首單與歐洲供應鏈 融資平台合作的跨境供應鏈人民幣融資業務成功落地，為企業融入全球供應鏈積極提供金融支持。人民幣跨境融資功能不斷強化。

據參考消息援引今日俄羅斯電視台網站報導，俄羅斯央行近日在其金融風險評估報告中稱，3月份，人民幣在俄羅斯外匯市場上的交易份額創下歷史新高。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的2023年11月份數據顯示，人民幣上升為全球第四位支付貨幣。目前人民幣在全球貿易融資中的占比升至第二位，已有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備。