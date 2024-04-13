需求放緩 福特調降電動皮卡售價

福特汽車調降旗下F-150 Lightning電動皮卡三款車型的售價，降幅最多達7.5%。（歐新社）

福特汽車調降旗下F-150 Lightning電動皮卡三款車型的售價，降幅最多達7.5%，以因應電動車 需求放緩，並強化市場競爭力。

路透報導，福特11日表示，其中以F-150 Lightning Flash版減價最多，降5,500美元，至67,995美元，Lariat版調降約2,500美元、XLT版減2,000美元。目前電動車需求並不平穩，促使車廠轉為聚焦於油電混合車，因消費者偏好這類雙動力系統車款所帶來的彈性。

彭博資訊分析，在今年第1季，儘管汽車產業的降價金額多達20億美元，電動車庫存仍飆增202%，如今F-150 Lightning和野馬電動休旅 車Mach-E的售價已降至上市以來新低。

福特宣布降價，引發電動車新創公司Rivian股價同日收盤挫跌6.8%至9.57美元，首度跌破10美元的重要心理關卡，原因是投資 人擔心電動車產業全面陷入價格戰，可能進一步延後Rivian轉虧為盈的時點。

福特執行長法利說，正重新思考電動車策略，延緩部分車型上市，並把純電動車的支出縮減120億美元，以及轉向油電車。多數美國消費者尚未擁抱電動車，原因是價格仍高於燃油車、充電基礎設施並不完善。

福特預期，今年在電動車的損失金額可能多達55億美元，並重新聚焦於Bronco休旅車等燃油車型。

法利2月曾表示，電動車市的發展速度，「將比我們18個月前的預期還慢」。