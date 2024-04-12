石油巨擘轉向生產塑膠 專家警告未來幾年將有龐大供應過剩

石油公司都正轉向化學品與塑膠，市場也準備迎接歷史性的塑膠供應過剩。（路透）

隨著汽油需求接近高峰，石油 公司都正轉向化石燃料的另一個終端產品化學品與塑膠，市場也準備迎接歷史性的塑膠供應過剩。

沙烏地阿拉伯 國家石油公司（Saudi Aramco）計畫在2030年前每日把400萬桶原油和其他石油液體送往化學品工廠，多數用於生產塑膠，這項規模1,000億美元的計畫將讓沙烏地阿拉伯從化學品的中型生產國轉為生產巨擘，足以單獨供應一整年的汽車與飛機生產所需的塑膠。

美國雪佛龍（Chevron）已宣示不會再於美國蓋大規模煉油廠，正透過與Phillips 66和卡達能源公司（QatarEnergy）的合資企業，分別在德州 和卡達各蓋一座大型化學品工廠。

埃克森美孚、殼牌及陶氏化學等塑膠生產巨擘已共投入上百億美元興建新廠。中國大陸過去五年也興建許多化學品工廠，今年底前的新增產能將等同歐洲、日本及南韓目前的總產能。

問題在於，現在太多公司都同時在增產塑膠，可能導致延續多年的嚴重供應過剩，同時損害企業財務與環境。用於生產塑膠的美國化學品價格2021年來已重挫逾50%，卻未降低多數企業的增產意願，因為汽油消費預料即將到頂，但隨著能源轉型加速，化學品需求預料不會萎縮。

化學品市場分析機構預測，生產基本塑膠原料聚乙烯的化學品工廠，今年的產能利用率都將低於80%，為40年來首見，該機構全球塑膠與聚合物團隊主管瓦菲迪斯指出，市場正出現產業史前所未見的歷史性供應過剩，若不計目前關閉的產能，供過於求可能延續到2030年之後。

化學品產業正遭受震撼，全球銷售額最高的化學品業者巴斯夫（BASF）正在縮減數十億美元的成本、裁減旗艦廠區的上千名員工，並警告情勢短期預料不會改善，因為已成為結構性問題。