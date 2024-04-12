IMF總裁示警：改善通膨和債務…否則全球經濟將迎「微溫十年」

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。 （歐新社）

國際貨幣 基金（IMF）總裁喬治艾娃周四（11日）表示，各國通膨趨緩速度快於預期，但還不能宣告勝利，敦促各國央行 審慎評估降息 決策。她也警告，若各國無法提振生產力，有效因應通膨並改善債務問題，世界經濟成長可能面臨「微溫的2020年代」（the Tepid Twenties）。

IMF預定16日發表最新全球經濟預測，喬治艾娃在美國華府智庫大西洋理事會發表演講時，披露報告內容表示全球經濟成長將「略微轉強」。IMF今年1月預測，全球經濟今年將成長3.1%，明年擴張3.2%。

她說，消費和投資強勁以及供應鏈問題緩解，是美國和許多新興市場經濟體強勁成長的推力，同時強調通膨尚未完全被擊退。

她指出，已開發經濟體去年第4季整體通膨率為2.3%，遠低於18個月前的9.5%，預料今年將繼續保持下降趨勢，為主要先進經濟體央行今年夏年開始降息創造條件，但各國央行須根據最新數據仔細校準降息決策，避免過早或延後寬鬆貨幣政策，「這最後衝刺階段，央行堅持獨立性顯得格外重要」，敦促決策官員在必要時須抵抗提前降息的呼聲。她也說，美元長期走強可能會導致其他國家擔心金融穩定

喬治艾娃也警告多數國家的債務太高，若不修正路線，全球經濟進入「微溫的2020年代」。她指出，IMF對全球經濟成長的中期展望仍「遠低於歷史平均」，僅略高於3%，不如平均值3.8%。

她說，各國應該讓債務回到可持續的水準，並透過綠能和數位轉型，追求提振生產力成長的政策。她也特別強調去年各國的產業政策行動，引述一項分析指出去年有超過2,500項干預行動，中國、歐盟及美國就占了幾乎一半，呼籲各國須對這類措施保持審慎。