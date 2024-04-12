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韓星央行按兵不動 南韓不排除下半年降息 韓元重貶

編譯簡國帆／綜合外電
南韓總裁李昌鏞表示，若通膨下半年放緩，對降息持開放態度。（路透）
南韓總裁李昌鏞表示，若通膨下半年放緩，對降息持開放態度。（路透）

基於通膨不確定性居高不下，南韓與新加坡央行12日均按兵不動，但南韓央行調整前瞻指引，暗示不會「長期」維持緊縮立場，總裁李昌鏞更表示，若通膨下半年放緩，對降息持開放態度，韓元兌美元12日盤中應聲重貶0.8%。

南韓央行12日維持基準7天期附買回利率於3.5%，保持在15年來的最高水準，並表示將維持當前政策「充足」時間。相較下，該央行先前為承諾維持當前政策「夠長」時間。

南韓央行表示，雖然經濟成長預料將持續改善，核心通膨率年底前也可能繼續趨緩至2%，現在要有信心認為通膨將回落至央行目標水準，還太貿然。

不過，李昌鏞說，所有決策官員都認為，若通膨率如預期在年底前降至2.3%，不能排除下半年降息的可能性，之所以調整前瞻指引，是想為暗示下半年調整政策創造空間。由於南韓央行不排除下半年降息，加上市場對美國聯準會（Fed）降息的預期持續降低，韓元兌美元12日盤中重貶0.8%至1375.53韓元兌1美元。

南韓信榮證券指出，南韓央行微調決策聲明，可被視為未來降息的早期訊號。彭博經濟學家預期該央行將在8月開始降息，分析師則預估將在第3、4季各降息1碼，基準利率在年底降至3%。

另一方面，新加坡金管局（MAS，央行）維持星元名目有效匯率（NEER）的現行升值速度、波動區間及中位數不變；金管局以匯率為主要貨幣政策工具，而非利率。金管局表示，星國核心通膨率在今年初可能維持在高點，預估漲幅將趨緩到第4季，明年進一步下滑。

經濟學家指出，由於最近通膨盤旋高點、油價上漲，官員可能對寬鬆貨幣政策感到猶豫，7月可能依然按兵不動。

新加坡10日也公布第1季國內生產毛額（GDP）比去年第4季成長0.1%，年比擴增2.7%，但都低於市場預期，顯示天后歌手泰勒絲演唱會帶來的觀光之初效益，仍無法抵銷製造業下滑的頹勢。

央行 降息 南韓

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