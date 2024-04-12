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ECB暗示 6月開始降息

編譯任中原／綜合報導
歐洲利率與通膨率比較。(資料來源／彭博資訊)
歐洲利率與通膨率比較。(資料來源／彭博資訊)

歐洲央行（ECB）11日會議決定維持各項利率不變，但暗示考慮6月的決策會就開始降息，且有意於今年下半年開始縮減資產負債表。總裁拉加德在記者會上釋出明確信號，表示ECB可能正準備降息，主因經濟表現疲軟。

ECB宣布，主要再融資操作利率、邊際放款利率及存款利率，分別維持在4.50%、4.75%及4.00%。會後聲明中指出，「如果決策委員會最新的通膨展望評估，通膨的潛在動能，以及貨幣政策傳輸效果的力度，都使委員會對通膨持續趨向目標更有信心，則降低目前貨幣政策對經濟的約束程度應屬適當」。

ECB表示，最近陸續出現的資訊，大致印證了之前的通膨評估，工資升幅趨於溫和，且企業藉由降低獲利率來吸收更多的勞工成本增幅。但儘管如此，區內物價壓力仍強，且服務類通膨一直居高不下。

聲明指出，「通膨已持續下降，由食品及產品類領跌」；「金融情勢仍然有約束力，且之前利率上升仍抑制需求，有助於壓低通膨」；「委員會未來的決策，將確保只要有必要，政策利率仍具有足夠的約束力。」

總裁拉加德在會後記者會指出，「坦白說，一些委員覺得基於4月接收到的有限資訊，（對通膨將回到目標）已有充分信心；但大部分委員認為待6月接收更多數據時，才會更有信心」。她並表示，「我們並未預先設定特定的降息路徑。到6月時我們將得到更多數據及更多資訊；我們一切看數據。」

對於美國可能延後降息，拉加德表示歐元區與美國是「兩個不同的經濟體」。經濟學者表示，由於美國經濟表現遠優於歐元區，因此Fed決策只會延緩，卻不會阻止ECB降息。

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