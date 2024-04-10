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找美股科技七雄翻版？瑞銀點名歐股18強組合

編譯季晶晶／綜合外電
在美股科技七雄威震四方後，瑞銀集團點名歐股18強，包括製藥商諾和諾德和晶片製造設備商艾司摩爾，能有出色表現。（路透）
在美股科技七雄威震四方後，瑞銀集團點名歐股18強，包括製藥商諾和諾德和晶片製造設備商艾司摩爾，能有出色表現。（路透）

美股「科技七雄」（Magnificent Seven）威震四方之後，瑞銀（UBS）點名歐股18強的組合也能有出色表現。其中最熱門的可能是製藥商諾和諾德（Novo Nordisk）和晶片製造設備商艾司摩爾（ASML），兩家公司都在美國上市，股價今年雙雙創新高。

瑞銀選股還有奢侈品公司：路易威登（LVMH）、愛馬仕（Hermes）和迪奧（Dior）；消費品供應商：聯合利華（Unilever）、帝亞吉歐（Diageo）、雀巢 （Nestle）和萊雅（L'Oreal）；以及製藥公司：阿斯特捷利康（AstraZeneca）、羅氏（Eoche）、諾華（Norvatis）和賽諾菲（Sanofi）。

這張名單還包括跨國際銀行滙豐（HSBC）、會計軟體供應商SAP、工業股西門子（Simens）、能源股道達爾（TotalEnergy）、荷蘭網路投資公司Prosus。   

這18家公司占Stoxx歐洲600指數成分股總市值的25%，與美股七雄在標普500指數的原始權重一致。

瑞銀分析師估計，該組合未來12個月的總報酬率約12%，而美股科技七雄的預期報酬率約14%。

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