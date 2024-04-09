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日商社股大漲 波克夏又將發售日圓債籌資

編譯劉忠勇／綜合外電
巴菲特2020年公布持有日本商社股以來，投資回報隨相關股價水漲船高。(路透)
巴菲特2020年公布持有日本商社股以來，投資回報隨相關股價水漲船高。(路透)

日本商社周二股價再度上漲，除近來各大商社積極回饋股東外，巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）據報導將發售日圓債，也為商社股添注利多。

商社股開盤即一路走高，三井物產上漲2.6%，住友商事上漲1.8%。三菱商事、伊藤忠、丸紅的股價分別上漲了1.2%、1%和1.2%。

就在日股開盤前五鐘，日經QUICK新聞報導，波克夏預料過幾天會發行日圓債，金額尚未確定。目前也不清楚籌資做何用途。不過投資人推測，波克夏可能擴大對商社在內日本資產的布局。

波克夏將成為日本銀行（央行）上個月結束負利率政策以來，頭一家發行日圓債的外國非金融籌資者。波克夏上一次發行日圓債是在去年11月，分五種債券籌資1,220億日圓（8.03億美元）。波克夏過去也經常在4月發債籌資。

不過，由於商社積極回饋股東，投資人已對這類股青睞有加 。上周四，伊藤忠股價漲到1950年上市來最高的7,039日圓。伊藤忠宣布計劃將2025年3月止新年度配息率由上年度41%提高到50%，當天股價大漲6.4%。

除伊藤忠外，日本其他商社也已紛紛調高配息並買回自家股票以吸引投資人。譬如，三菱商事2月宣布將買回高達5,000億日圓的股票。

今年至今，商社已大漲一波。截至周一止，伊藤忠股上漲17％，三井上漲37.2％，住友上漲21.5％，三菱上漲55.4％，丸紅則上漲17.2％。

波克夏 日本 投資

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