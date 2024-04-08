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加拿大總理杜魯多宣布 將在AI領域投資24億加元

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理杜魯多7日宣布，將投資24億加元（約18億美元）在AI領域。（路透）
加拿大總理杜魯多7日宣布，將投資24億加元（約18億美元）在AI領域。（路透）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周日在蒙特婁宣布，預定16日公布的新預算案將包括規模24億加元（約18億美元）的一籃子措施，用於投資AI領域。

根據聲明，其中最重要的是20億加元用於「運算能力和技術基礎設施」，以加速AI研究人員、新創事業和其他公司能獲致成果。其他資金將用於加速AI在農業和醫療保健等領域的應用。

杜魯多說，這些資金「將有助充分發揮AI潛力，使加拿大人，尤其是加拿大年輕人，能夠獲得高薪工作，同時提高我們的生產力，促進我們的經濟成長」。

這項消息是在蒙特婁宣布的，這座魁北克省的最大城市是加國湧現的AI中心之一，已在基礎研究方面累積了專業知識，部分原因是這裡有圖靈獎得主、蒙特婁大學知名AI學者Yoshua Bengio。他擔心AI的發展軌跡，對加國政府打算提供5,000萬加元預算成立加拿大AI安全研究所（Canadian AI Safety Institute）表示歡迎。加拿大尚未通過法律規範AI。國會議員還在審議2022年提出的AI和數據法。

根據政府統計，截至去年，加拿大已有逾14萬的活躍AI專業人士。2022年，加拿大近30% 的創投活動（約86億加元）與AI有關。

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