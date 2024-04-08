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特斯拉要進軍自駕計程車

編譯陳苓／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克否認放棄推出低價款電動車的消息。圖為特斯拉平價車款Model 3。（路透）
特斯拉執行長馬斯克否認放棄推出低價款電動車的消息。圖為特斯拉平價車款Model 3。（路透）

電動車大廠特斯拉5日股價如雲霄飛車般激烈起伏，馬斯克否認平價車款計畫喊卡，讓原本暴跌的股價，跌幅收窄。他之後又說，將在8月8日發布外界期盼已久的自動駕駛計程車（Robotaxi），激勵盤後股價噴高。

路透引述知情人士消息，宣稱特斯拉取消平價車款計畫，使該公司股價在5日盤中聞訊重挫6.2%。執行長馬斯克隨即在X平台寫道：「路透在說謊」，但未說明具體細節，這讓特斯拉終場跌幅縮小至3.6%。馬斯克之後又發文宣布，特斯拉將在8月8日發布自動駕駛計程車，帶動盤後股價一度飆漲5.1%。

特斯拉的長期目標，一直是替大眾研發可負擔的電動車。這也是馬斯克「宏偉計畫」（Master Plan）的第一部分，先製造豪華電動車款，再將利潤用於開發「低成本的家用轎車」。馬斯克2020年9月首次提到，要打造2.5萬美元的平價車款。當時他說，公司努力創新，讓他有信心可望在三年內打造出此一價位的車款。目前特斯拉最便宜的車款是Model 3，美國零售價約為3.9萬美元。

特斯拉未能如期發售平價車款，讓該公司付出沉重代價。特斯拉第1季交車量出現四年首見的下滑，在中國大陸的買氣也退燒，以比亞迪為首的陸廠，推出更新更便宜的車款，有些價格低至1萬美元。

去年出版的馬斯克傳記寫道，這名億萬富豪「多次否決」打造平價車款的計畫，馬斯克相信特斯拉的自駕功能，會讓2.5萬美元平價車款顯得沒有必要。

全自駕技術和平價車，雙雙造就了特斯拉的高昂估值。但馬斯克5日推文似乎顯示，儘管自駕計程車和平價車都在同一平台設計，自駕計程車的優先程度，勝過平價車。

路透宣稱，馬斯克2月底下令，全力研發自駕計程車。馬斯克數度公開預測，自駕計程車未來可望成為比人類駕駛更普遍的交通方式。

但此種車輛面對嚴苛的工程挑戰與監管風險，得花更多時間才能交車。目前美國和中國大陸獲准上路的自駕車，只能在公共道路進行嚴格管制的試驗性使用。

馬斯克十年前表示，期盼特斯拉2030年的銷售量上看2,000萬輛，為全球最大車廠豐田當前銷量的兩倍，平價車被視為推動此種成長的關鍵。

這也讓分析師審慎樂觀看待特斯拉展望，估計銷量將從去年的180萬輛，2028年升至420萬輛。

特斯拉 馬斯克 自駕車

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