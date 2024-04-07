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國際油價又要奔向100美元？這些供應面震撼因素擾亂市場

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價近日已站上每桶90美元價位。 (路透)
國際油價近日已站上每桶90美元價位。 (路透)

國際油價在上周衝破每桶90美元價位，當時以色列和伊朗之間的軍事緊張情勢顯然一觸即發。不過，油價大漲背後有更深層的因素，即全球供應不足，而市場更加擔憂由大宗商品帶動的通膨復熾。

墨西哥近期減少石油出口，加重了全球供應吃緊情勢，這促使美國的煉油業者採購更多的國內原油。美國實施的制裁措施限制俄羅斯海運出口的原油，此外，美國也可能對委內瑞拉的石油恢復制裁。葉門青年運動（胡塞叛軍組織）攻擊紅海上的油輪，延誤了原油運輸。儘管市場混亂，石油輸出國組織與盟國（OPEC）仍維持減產措施。

這些因素擴大干擾石油供應，令交易人士吃驚。由於美國夏季駕車旺季即將來臨，供應吃緊可能進一步把全球基準的布蘭特原油推向每桶100美元，為近兩年來首見。這再度點燃通膨疑慮，使拜登爭取連任美國總統的展望蒙塵，也讓聯準會降息的考量增添複雜因素。

Energy Aspects公司創辦人兼研究主任Amrita Sen表示，現在拉抬油價的重大因素在於供應面，「已見到幾個地區供應疲弱，而全球的整體需求穩健」。

墨西哥是美洲重要的原油供應國，但墨西哥上月原油出口減少35%至2019年來最低，原因是墨國總統羅培茲歐布拉多試圖讓該國減少仰賴昂貴的燃料進口。墨西哥出口的是所謂的「酸性原油」，也就是重密度、含硫量高的原油，必須經過多重提煉，而現在，墨西哥國營的墨西哥石油公司已取消對外國煉油業者的部分供應合約。

這項決定擾亂全世界石油市場。美國墨西哥灣沿岸地區生產的中密度酸性原油Mars Blend近日價格大漲，對美國指標原油西德州中級原油（WTI）的溢價攀升至多年高點，一反通常是折價的狀態。布蘭特原油價格上周四（4日）攀抵每桶90美元，是去年10月來最高，5日續漲至每桶91美元。摩根大通已表示，油價可能會在8月或9月衝上每桶100美元。

麥格理集團全球石油和天然氣策略師Vikas Dwivedi表示，原油價格竄升最終可能迫使OPEC+放棄一些減產行動。摩根大通表示，持續高於90美元的油價可能會破壞全球需求，終將壓低油價。不過迄今，這些情況都還沒有發生的跡象。

Rapidan能源集團創辦人麥克納利說：「毫無疑問，這是有堅實基本面的市場。我認為每桶100美元的油價完全可能實現，只需要多一點地緣政治風險帶來的風險定價。」

油價 石油 墨西哥 摩根大通 拜登

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