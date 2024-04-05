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特斯拉低價電動車喊卡？ 馬斯克否認：路透又說謊了

記者顏伶如／即時報導
由於中國產的電動車售價太低，特斯拉競爭吃力，傳出馬斯克決定放棄生產廉價電動車計畫。(路透)
由於中國產的電動車售價太低，特斯拉競爭吃力，傳出馬斯克決定放棄生產廉價電動車計畫。(路透)

路透5日報導，知情人士透露，電動車龍頭特斯拉(Tesla)長期以來承諾要推出低價電動車，投資人看好低價電動車的市場發展，但如今創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)已經改變心意，決定取消計畫。路透報導曝光後，馬斯克在X(前稱推特)發文寫道：「路透又說謊了。」

消息人士說，特斯拉還是會繼續研發自動駕駛計程車(robotaxis)。馬斯克也在後續推文寫道，自動駕駛電動車將於8月8日亮相。

推出消費者負擔得起的電動車，讓電動車打進大眾市場，被認為是馬斯克長期追求的使命。2006年，他為公司擬訂「宏圖計畫」(master plan)，策略就是先推出昂貴的豪華車款，銷售獲利則用來資助「低成本的家庭用車」。馬斯克一再對投資人與消費者強調理念，今年1月曾說，2025年下半年就會在德州工廠生產低價電動車款。

目前特斯拉最便宜的車款為Model 3轎車，在美國售價約3萬9000元。現已停產的入門車款Model 2售價則2萬5000元起跳。

中國電動車製造商大舉進攻市場，某些車款售價僅約1萬元，讓特斯拉在全球市場面臨競爭壓力。自動駕駛計程車製造生產過程可能比一般電動車耗時更長，需要克服的工程考驗更多，面臨法規限制也更複雜。

兩名消息人士說，特斯拉在今年2月底一場有數十名員工參加的會議中，透露了將放棄Model 2的決定。一名消息人士說：「馬斯克的命令是要集中火力在自動駕駛計程車。」

另一名知情人士說，自動駕駛計程車生產數量將遠遠低於原本Model 2的預訂生產數量。

路透取得特斯拉內部簡訊紀錄顯示，一名計畫經理3月1日向工程部員工提及不再生產低價車款的決定，但要求員工不要將計畫取消的消息透露給供應商。

特斯哈耗時多年研發昂貴電動皮卡車Cybertruck之際，中國車商則推出大量廉價電動車。

知情人士說，馬斯克認為自動駕駛計程車是交通運輸的未來主力，但隨著經濟環境改變，特斯拉生產計畫還可能出現調整。

電動車 特斯拉 馬斯克

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