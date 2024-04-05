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銅價近14個月高點 全球供應短缺風險支撐價位 高盛重申看漲觀點

編譯季晶晶／綜合外電
由於全球銅礦供應短缺以及中國冶鍊廠產量可能減少的憂慮加劇，銅價接近去年1月以來的最高。（路透）
由於全球銅礦供應短缺以及中國冶鍊廠產量可能減少的憂慮加劇，銅價接近去年1月以來的最高。（路透）

由於全球銅礦供應短缺以及中國冶鍊廠銅產量可能減少的憂慮加劇，銅價接近去年1月以來的最高價位。

全球最大的銅生產商Codelco正力求提高四分之一世紀以來的最低產量。Ivanhoe Mines則表示，位於剛果的Kamoa-Kakula礦場產量下降，而贊比亞的乾旱也增加供應的不確定性。

高盛集團分析師周四撰寫報告預計，第2季的嚴重短缺將使銅市在下半年出現逆價差（backwardation），他們重申看漲觀點，即銅價到2025年將躍升65%。

TickMill集團分析師James Harte指出，銅價有兩個需要關注的看漲因素，一個是中國周一公布製造業採購經理人指數，已連續第二個月回升，使銅的需求前景大大改善，其次是美元近期疲軟。

對岸冶煉廠的精煉銅產量占全球的一半以上，由於礦石加工費降至近乎零，這些冶煉廠正考慮減產。

截至新加坡時間上午11點，倫敦金屬交易所的銅價周五下跌1.1%至每噸9,252美元，所有基本金屬均回檔。但本周銅價仍上漲超過4%。市場正在等待美國非農就業數據，該數據可能顯示出經濟活動強勁的跡象，可能導致聯準會在更長時間內維持更高的利率。

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