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日央行總裁植田和男暗示 可能下半年再次升息

編譯黃淑玲／綜合外電
日本銀行（央行）總裁植田和男。 （歐新社）
日本銀行（央行）總裁植田和男。 （歐新社）

日本銀行（央行）總裁植田和男在《朝日新聞》的訪談中，強調日本通膨的動能可能持續，並暗示有可能在今年下半年再次升息

《朝日新聞》今（5）日刊出植田專訪，報導說，訪談是在本周三進行。植田和男對《朝日新聞》表示，實現央行通膨目標的可能性，將從夏天開始提高並持續至秋天。這是他在日本央行上月結束負利率後，首次接受媒體採訪。

野村證券日本貨幣策略主管Yujiro Goto說，植田的談話讓市場預期，日銀今年7月到10月這個時間範圍裡的利率會議，將會決定升息。

《朝日新聞》的報導發布後，日圓兌美元匯價一度觸及兩周最高點，來到150.81日圓兌1美元。因為一旦日銀升息，日本與美國之間的利差可望縮小。不過中午過後日圓兌美元升值幅度又縮小，匯價回到151以上。

彭博資訊分析，植田這些談話，代表日本央行希望在再次升息之前，先確認工資上升的程度及其對服務價格的影響。日本最大的工會聯盟周四更新了今年薪資談判的統計結果，該聯盟說，截至4月2日，談判達成的加薪幅度達到5.24%，這將是逾30年來最大加薪幅度。

植田和男最新的態度與之前稍有不同，他在《朝日新聞》刊出訪問內容之前，一直避免對再次升息提供明確的時間訊號，而僅是表示，日銀的任何行動都將取決於經濟和通膨數據，以及金融形勢。

植田和男在專訪中重申了他的觀點，也就是，日銀的目標在維持日本工資和物價成長的良性循環，如果匯率變動對這個目標產生了不可忽視的影響，日銀將對日圓匯率做出反應。

日銀3月19日升息結束世界上最後的負利率之後，日圓兌美元匯價卻意外不升反貶，並持續走軟。主要是即使日銀調高利率，與美國的利差仍然很大，而且植田宣布升息那時，態度偏鴿。雖然之後日本其他相關官員加大可能干預匯市的警告力道，日圓上周還是跌至1990年以來的最低水準。

今天上午支持日圓一度以較大幅度上漲的另一個原因是，日本財務大臣鈴木俊一再度口頭干預，他說，日本政府已經準備好了，在匯率過度波動時採取適當措拖，不排除出手支撐日圓。

日本 升息 央行

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