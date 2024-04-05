美最新就業數據將公布 又讓日圓匯價緊張害怕

日圓兌美元匯價深受美國經濟數據影響，因為美國聯準會的降息前景就看這些數字。 （路透）

美國今（5）日將公布的最新就業數據，又會是日本 當局是否干預日圓的一次試煉。彭博資訊報導，一些分析師認為，如果數據進一步呈現美國經濟安度高利率衝擊，改變美國聯準會 （Fed）降息前景，日圓兌美元匯率就有測試152日圓兌1美元這個重大關卡的風險。

近日日本官員已經提高聲量警告市場交易員，口頭強調官方已經為干預市場做好準備。

今天美國勞動力市場最新的數字發表後，下周三（10日）最新的通膨數據要接著公布。彭博指出，日本首相岸田文雄10日將在華府與美國總統拜登會談，如果日本在這一天進場干預日圓兌美元匯價，會顯得尷尬，因為兩國領袖會晤是岸田要表達與美國團結和睦的場合。

然而，若放任日圓貶破152關卡，又會形成當局對干預「光說不練」，日圓續貶的風險大增。

日圓周四兌美元雖然轉貶為升，但持續徘徊在近34年最弱水準附近；今日早盤保持上漲格局。日本銀行（央行）雖已於上月升息 ，但沒能改變太多市況，市場動向是由美國聯準會主宰。

最近的模式是，美國的經濟數據或是聯準會官員的談話，一出現，就拉低日圓，接著，日本貨幣主管當局就以口頭警告回應市場波動。這樣的模式出現頻率愈來愈高，日本官員就是試著要多搶一點時間。然而，日本能承受這種不安的情況多久？許多經濟學家已示警，日銀可能需要比預期更早再次升息。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama就表示，「長期抗戰似乎難以避免了」，「這將可能讓市場愈發關切日銀是否很快就會再升息」。

日銀上月升息之後，彭博進行調查，當時54%受訪者認為日銀會再升息，主要因為日圓仍舊疲軟。可是升息並不是個容易的決定，畢竟日本經濟還沒站穩腳跟；許多經濟學家預期今年第1季的經濟其實會是萎縮的。

Karakama說，日本經濟還沒準備好面對連續升息，不過日圓太弱，因而不能完全排除提早升息的可能性。