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亞馬遜雲端運算事業 大裁員

編譯葉亭均／綜合報導
亞馬遜的雲端運算事業AWS，正在裁員數百人。（路透）
亞馬遜的雲端運算事業AWS，正在裁員數百人。（路透）

電商巨擘亞馬遜金雞母之一的雲端運算事業，正在裁員數百人，主要集中在銷售、行銷與全球服務等部門，是這家科技巨擘為削減成本而進行的最新一輪縮編行動。

亞馬遜雲端事業AWS周三（3日）表示，計畫在銷售、行銷與全球服務部門裁撤數百職位。該公司說，將裁汰實體店面的技術團隊數百人，該團隊聚焦亞馬遜無人結帳計畫的基礎技術。前一天，亞馬遜才宣布旗下的Amazon Fresh生鮮超市，將移除「拿了就走」（Just Walk Out）無人結帳技術，改採智慧推車技術。

AWS一位發言人表示，公司敲定必須精簡縮編的目標領域，另外正在核心事業領域招募人才。發言人在聲明中表示：「這些決定是艱困但必要的，我們將繼續投資、聘僱和優化資源，為消費者帶來創新。」

雲端運算業務為亞馬遜帶來獲利的主要部分，不過，隨著企業客戶因利率不斷升高而限縮支出，該公司去年見到需求減緩，最近幾季的銷售成長放緩。亞馬遜一直致力於推動AI相關工作，主要靠AWS投入，包括以40億美元投資AI新創公司Anthropic。華爾街日報去年底曾引述消息人士說法報導，Anthropic承諾，在未來五年會在亞馬遜雲端平台上支出40億美元。

包括Google母公司Alphabet、微軟和Salesforce等數家科技公司，今年來都已進行裁員。亞馬遜在新冠疫情期間曾大肆擴招人力，但從2022年底到2023年全年，進行一波史上最大規模裁員，大砍2.7萬個工作，幾乎所有部門都有人捲鋪蓋。

亞馬遜 雲端 裁員

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