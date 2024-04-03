南韓核融合研發 能源科技邁大步

南韓宣布，在一次核融合實驗中達到太陽核心溫度七倍的攝氏1億度，維持時間達48秒，創下世界紀錄。圖為KFE核融合研究裝置KSTAR，被稱為「人造太陽」。（新華社）

南韓 科學家宣布，在一次核融合實驗中達到太陽核心溫度七倍的攝氏1億度，維持時間達48秒，創下世界紀錄。科學家稱這是朝未來能源科技邁進的重要一步。

核融合試圖複製使太陽和其他恆星發光的核反應，透過將兩個原子融合在一起，並釋放巨大能量，形同打造「人造太陽」。核融合常被稱為潔淨能源的「聖杯」，有潛力提供無窮無盡的能源，卻又不產生使地球暖化 的碳排放。但要在地球掌握這個過程，挑戰非常艱鉅。

實現核融合能源的最常見方式，是使用托克馬克（tokamak）環形反應爐，氫的同位素在當中加熱到極高溫 度，形成電漿。南韓核融合能源研究所（KFE）近期宣布，他們的核融合研究裝置KSTAR，在去年12月至今年2月的測試中，成功維持攝氏1億度的電漿達48秒，打破2021年創下的30秒紀錄，還在H模式下維持102秒。

KFE科學家表示，這次能延長時間的關鍵，是改良了實驗流程，包括將偏濾器（排出核融合反應產生的熱量和雜質）的材料從碳改為鎢金屬。鎢製成的偏濾器在承受同樣熱負荷下，表面溫度僅增加25%。

這群團隊早在2018年就首次實現將電漿達到攝氏1億度的里程碑，而他們的最終目標，是到2026年能讓電漿在超過1億度的狀態下維持300秒，認為這是「關鍵階段」，達成的話將有辦法擴大核融合運作規模。

維持高溫高密度的電漿，就能進行更長時間的核融合反應。KSTAR研究中心主任尹時佑（Si-Woo Yoon，音譯）表示，高溫電漿本質上不穩定，因此維持在超高溫狀態並不容易。這也是該紀錄之所以重要的原因。

這些南韓科學家取得的成果，將有助於位於法國南部的國際熱核實驗反應器（ITER）的開發，後者是世上最大的托克馬克裝置，旨在證明核融合的可行性。

不過，目前人類距離核融合商用化依然遙遠，科學家仍在努力解決棘手的工程和科學難題。曼徹斯特大學核融合研究員卡恩（Aneeqa Khan）表示，「核融合還沒準備就緒，因此目前無法幫助我們應對氣候危機」。 但她補充說，如果進展持續，核融合「有潛力在本世紀下半葉成為綠色能源的一部分」。