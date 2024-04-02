SK海力士市值飆 衝破千億

南韓SK海力士在AI熱潮下，市值突破1000億美元。（路透資料照片）

在人工智慧（AI ）熱潮下，流入南韓 股市的外資規模創單季新高，而SK海力士（SK Hynix）在這波熱潮帶動下，1日市值突破1000億美元，達1000.9億美元。彭博資訊彙編的數據顯示，在今年第1季，外資淨買入122億美元南韓股票，在亞洲市場裡僅次於日本。他們最青睞活躍於全球AI供應鏈的晶片 製造商，比如三星電子吸引了41億美元外資流入，SK海力士則吸金13億美元。

根據南韓金融投資協會的數據，截至3月28日，海外投資人在Kospi指數的持股比達到34.42%，是2021年第2季以來最高。

慕天輝（Timothy Moe）在內的高盛分析師在最近撰寫的報告中指出，可能還會有更多資金流入韓股。由於2020年至2022年間有500億美元外資流出，目前Kospi指數的外資持股比仍然「較低」。

大信證券分析師李京民指出，韓股近期漲勢迅猛，投資人有可能在未來幾周獲利了結。但以全年而言，「AI熱潮帶來動能，記憶體行業前景好轉的能見度也提高」，他們還可能續買韓股。

SK海力士預測，AI記憶體領域的正面動能將延續到2025年。該公司供應高頻寬記憶體（HBM）給美國AI晶片大廠輝達（Nvidia），股價因而在過去一年裡上漲逾一倍，讓該公司市值超越LG新能源，重新成為南韓第二大公司。

三星電子仍是南韓最大公司，市值超過3600億美元，但股價過去一年上漲31%，漲幅不如SK海力士。對於開發用於AI的記憶體晶片，三星電子的成績也落後SK海力士，分析師估計後者在最新版的HBM搶下了超過90%市占。

另據南韓經濟日報報導，SK海力士和特殊氣體生產商TEMC，已開業界之先，共同開發出氖氣回收技術。SK海力士表示，預計此舉降低對進口的依賴，每年可因此省下多達400億韓元（3000萬美元）。該公司和TEMC已經為此合作了一年多。

2022年爆發的俄烏戰爭，導致氖氣產量降至令人擔憂的水準，推升價格，因為全球一半以上的氖氣是由烏克蘭的少數幾家公司所生產。而南韓的晶片製造商主要從烏克蘭、俄羅斯和中國採購氖氣。