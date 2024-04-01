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日車廠和電池商將跨界合作公開生產數據 因應歐美環保法規

編譯吳孟真／綜合外電

數十間日本車廠和蓄電池製造商，預計公開其生產過程和材料與能源使用的相關數據，以回應歐美的環保法規，並增加產品可信度，擴大相關服務，預計最早於春天開始執行。

據日本讀賣新聞社The Japan News報導，這是日本政府主導的一系列跨產業數據合作倡議行動中的首發計畫，以即將成立的「汽車和蓄電池可追溯性推廣中心」為指揮所。該中心可能受日本經濟產業省認證為服務公共利益的數據供應者。

約50間日本企業預計參與該組織，包括豐田汽車、本田汽車，以及由豐田與Panasonic合資成立的電池公司Prime Planet Energy & Solutions, Inc.；日本汽車工業協會（JAMA）也將加入。

該計畫現階段將只公開與人權考量相關的數據，如童工僱用情形或溫室氣體排放量。未來將蒐集較廣泛的材料採購、生產、銷售、廢棄物處理和回收等數據。

這項大規模的企業合作計畫，是為了因應歐洲將於2025年起實施的電池法規。新法規定製造商必須公開製造過程中的溫室氣體排放量，才能將電動車和電池出口至歐洲，也必須蒐集、管理佐證之數據。美國也正在考慮實施類似的法規。

該組織構思的是一項由國內企業共同創建的聯合數據基礎設施，可與歐美相關機構相互連結。如此一來，企業將不需單獨儲存和管理數據。數據連結的架構也預計擴展至相關業者，例如尚未建立管理電池用量與紀錄之普遍機制的二手電池銷售和租借業者。

日本 豐田 本田

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