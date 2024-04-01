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印度4月起限制進口太陽能模組

財經新聞組／綜合報導

在中國持續以廉價乾淨能源產品「淹沒」海外市場之際，印度4月起將恢復限制太陽能模組進口，結束一年來的鬆綁措施，以保護國內生產商，成為最新一個推動「新能源保護主義」措施的國家。

印度2021年起強制要求太陽能計畫開發商，必須向受批准清單上的國內製造商，採購受批准清單上的太陽能模組型號，以這種非關稅壁壘提振國內製造業，但之後因國內產能不足以滿足需求，威脅能源轉型目標，於是當局鬆綁規範，豁免太陽能模組，致使來自越南與中國的大量太陽能模組湧入國內市場。

印度再生能源部3月30日在網站公告，鬆綁規範措施將於3月31日終止，4月1日起恢復實施受批准製造商與太陽能模組的採購要求，禁止進口的太陽能模組在國內使用。除了限定太陽能模組製造商，印度也已對太陽能硬體課徵進口稅。

印度經濟時報引述知情人士報導，印度政府會恢復實施這項措施，是因認為國內產能已建立，需要加以支持。Mercom印度研究公司的數據顯示，截至去年12月，印度的太陽能模組製造產能累計已達64.5百萬瓩（GW），預估到2026年時將突破150 GW，太陽能電池產能也將達75 GW。

印度太陽能製造商協會（ISMA）總裁塞賈爾指出，當局豁免措施導致大量訂單流向中陸，使印度國內的太陽能蒙受商業損失，造成國內產能利用率低落，現在「我們預期我們的銷售量和產能利用率將上升」。

印度政府2月曾說，4月1日起將恢復實施受批准製造商與太陽能模組的採購規定，但可能豁免已取得信用額度、還在興建初期階段的計畫，以及已在3月底前訂購的太陽能模組，不過最新聲明並未提及這些豁免範圍。

中國出口的乾淨能源產品充斥海外市場，已引發國際社會警戒。

印度 越南 能源部

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