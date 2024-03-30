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加拿大總理杜魯多碳費增稅 通膨添政策阻力

中央社／渥太華30日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多。（路透）
加拿大總理杜魯多。（路透）

加拿大總理杜魯多堅持汙染者付費原則，針對二氧化碳排放課徵聯邦稅被視為他的標誌性氣候政策。但隨民眾認為此舉加重生活負擔，杜魯多這項政策面臨的壓力愈來愈大。

法新社報導，這項聯邦碳稅適用於許多產業和消費者使用的化石燃料，預計今年4月1日從每公噸二氧化碳64加幣漲到80加幣（59美元），想在2030年底前將加拿大碳排放總量相較2005年水準削減40%到45%。

但增加碳稅將在人民感受通膨痛苦的同時，再增家戶成本；加拿大已有7省要求政府暫緩或取消增稅。

紐芬蘭省（Newfoundland）省長佛瑞（Andrew Furey）與杜魯多（Justin Trudeau）同屬自由黨（Liberal Party），但他本月也加入保守派行列，希望暫緩增稅，「至少等通膨穩定下來」。

薩克其萬省（Saskatchewan）則拒絕徵收及上繳這筆稅金給聯邦政府

杜魯多在某些方面已屈服於壓力，他去年10月針對家用供暖燃油實施3年免碳稅。

加拿大聯邦政府自1990年以來推出十多項氣候計畫，但全都沒能達到目標，使加拿大成為七大工業國集團（G7）中的異類，溫室氣體排放量從1990年到2021年增加13.9%，達到6.7億噸。

環境專員去年11月說，儘管政府掛保證，但最新行動可能也無法達到為2030年設定的目標。

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）資料顯示，56%的受訪加拿大人最關切的是國內飆漲的生活成本，最關切氣候變遷的人只有31%。

加拿大 杜魯多 聯邦政府

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