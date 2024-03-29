我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

編譯季晶晶／綜合外電
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

摩根大通（J.P. Morgan）警告說，人工智慧（AI）需求激增可能在這個十年的後期，令銅短缺現象加劇。

因為銅導電，用於電線，且成本相對較低，成為電力基礎設施升級的重要組成部分。隨著AI伺服器導致耗電增加，資料中心須改造電力和冷卻系統。

小摩分析師Dominic O'Kane周四寫道，AI帶來的需求成長，「讓原本已經龐大的銅供應缺口在這個十年的後期更形緊張。這對未來銅需求影響很大」。

根據國際能源署（IEA）對資料中心電力需求年增15%的基本假設，O'Kane預計到2030年，AI將導致銅需求總量額外增加260萬噸。即使沒有來自AI的電力需求，摩根大通也預測到2030年將累計出現400萬噸的供應短缺。

O'Kane撰寫報告說：「分析表明，資料中心的銅需求可能是銅長期結構性需求增長的另一有力支撐。我們認為，資料中心、加密貨幣，和AI/機器學習的普及，可能導致消耗更多電力，以及對變壓器等設備的需求增加。」

對於AI工作負載而言，輝達（Nvidia）曾經表示，兩台GPU伺服器能處理1,000台CPU伺服器的工作，成本和耗能僅為後者的一小部分。儘管如此，隨 著開發人員找到創新方法來利用AI，GPU的性能提升仍將導致總用電量增加。

O'Kane最青睞的三支全球銅業股票是英美資源（Anglo American）、泰克資源（Teck Resources）和Sandfire。他給這三家公司的評級都是「增持」。但O'Kane並非所有銅業股都看好，他給南方銅業（Southern Copper）的評級是「減持」，對Freeport的評級是「中性」。

AI 摩根大通 輝達

上一則

中國國家隊狂買ETF 帶動滬股大反攻 站回3000大關

下一則

雙利空衝擊 全球逾兩成煉油產能面臨關閉風險

延伸閱讀

小摩：布蘭特油價衝100美元

小摩：布蘭特油價衝100美元
小摩：布蘭特油價9月底前可能衝上每桶100美元

小摩：布蘭特油價9月底前可能衝上每桶100美元
投資人屏息以待 Fed展開降息還有誘因？小摩分析「一動不如一靜」

投資人屏息以待 Fed展開降息還有誘因？小摩分析「一動不如一靜」
AI狂潮讓台日韓股市成大贏家 高盛看好台股一年內站上21000點

AI狂潮讓台日韓股市成大贏家 高盛看好台股一年內站上21000點

熱門新聞

FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜