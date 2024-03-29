AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

摩根大通 （J.P. Morgan）警告說，人工智慧（AI ）需求激增可能在這個十年的後期，令銅短缺現象加劇。

因為銅導電，用於電線，且成本相對較低，成為電力基礎設施升級的重要組成部分。隨著AI伺服器導致耗電增加，資料中心須改造電力和冷卻系統。

小摩分析師Dominic O'Kane周四寫道，AI帶來的需求成長，「讓原本已經龐大的銅供應缺口在這個十年的後期更形緊張。這對未來銅需求影響很大」。

根據國際能源署（IEA）對資料中心電力需求年增15%的基本假設，O'Kane預計到2030年，AI將導致銅需求總量額外增加260萬噸。即使沒有來自AI的電力需求，摩根大通也預測到2030年將累計出現400萬噸的供應短缺。

O'Kane撰寫報告說：「分析表明，資料中心的銅需求可能是銅長期結構性需求增長的另一有力支撐。我們認為，資料中心、加密貨幣，和AI/機器學習的普及，可能導致消耗更多電力，以及對變壓器等設備的需求增加。」

對於AI工作負載而言，輝達 （Nvidia）曾經表示，兩台GPU伺服器能處理1,000台CPU伺服器的工作，成本和耗能僅為後者的一小部分。儘管如此，隨 著開發人員找到創新方法來利用AI，GPU的性能提升仍將導致總用電量增加。

O'Kane最青睞的三支全球銅業股票是英美資源（Anglo American）、泰克資源（Teck Resources）和Sandfire。他給這三家公司的評級都是「增持」。但O'Kane並非所有銅業股都看好，他給南方銅業（Southern Copper）的評級是「減持」，對Freeport的評級是「中性」。