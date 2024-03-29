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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

小摩：布蘭特油價衝100美元

編譯簡國帆／綜合報導
布蘭特油價走勢。(資料來源：彭博資訊)
布蘭特油價走勢。(資料來源：彭博資訊)

多數大型投銀業者都認為，倫敦布蘭特油價未來幾個月可能會漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更進一步指出，俄羅斯減產可能帶動布蘭特油價在9月底前漲破每桶100美元大關。

小摩分析師團隊預估的根據，主要是俄國最近意外決定擴大每日減產47.1萬桶，使每日總產量在6月前降至900萬桶。他們相信俄羅斯是「來真的」，可能使布蘭特油價在4月漲至每桶90美元，5月前漲至95美元前後，9月前觸及100美元。布蘭特油價28日盤中上漲1.4%至每桶87.29美元，仍低於小摩對4月的預估價位。

但小摩也說，任何看好油價的情緒可能受到「多個面向」的衝擊，短期內最明顯的「再平衡機制」就是美國釋出戰略儲油。美國仍有釋出多達6,000萬桶戰略儲油的「政策空間」，能在四個月內釋出多達每日50萬桶。

小摩指出，由於利率居高不下且美元強勢，油價漲破每桶90美元可能造成嚴重干擾，並減弱需求。小摩說，該銀行預估的國際油價漲幅，可能拉抬美國平均汽油價格在5月前漲至每加侖4美元，攀抵2022年來最高。若全美汽油均價漲至每加侖4美元，可能使夏季需求減少每日20萬桶，若柴油均價漲至每加侖5美元，每日需求可能減少5萬至10萬桶。

布蘭特原油能否漲到100美元，也可能取決於石油輸出國組織和盟國是否延長減產到12月，小摩預期OPEC+延長減產措施到年底的機率為50%。

匯率波動也是可能抑制全球需求的因素。新興市場貨幣對美元今年來已貶值3.3%，可能對開發中國家需求造成額外拖累。台灣、南韓、泰國及越南等國的汽油通膨率都達二位數。

油價 俄羅斯 石油

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