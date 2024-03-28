高盛：美股上漲空間有限 不如投資印、日股市

高盛FICC及股票部門分析師周二發布報告指出，隨著本季即將結束，退休基金可能會出售大約320億美元的美股以平衡部位。（路透）

高盛資產管理公司（GSAM）表示，從總經條件來看，美國股市再漲空間有限，投資 人應該在印度 和日本 股市尋找更好的投資機會。

另外，高盛FICC及股票部門分析師周二發布報告指出，隨著本季即將結束，退休基金可能會出售大約320億美元的美股以平衡部位，這將是2023年6月來的最大調整。

機構投資人和退休基金往往有嚴格的資產部位限制，每逢月底和季末會評估市場曝險風險敞口。標普500指數今年以來已上漲8.8%，全球債券則下跌約2%，這表示基金可能需要比平常賣出更多股票。

GSAM的基本情境是聯準會（Fed）可以實現軟著陸，美國經濟得以避免陷入衰退，GSAM國際市場策略主管 James Ashley 指出，就算經濟衰退會來，那會是在今年，理由是貨幣政策大約有兩年的滯後效應。

Ashley 接受CNBC訪問時說，對於股市來說，經濟弱一點是好事，因為伴隨通膨下降的壓力，才能讓Fed有餘裕開始降息，不過由於市場已反映政策寬鬆，GSAM認為最近的多頭走勢可能正走到盡頭。

他說：「我們的確認為目前美股價位合理，但在這此價位的上漲空間有限。更好的機會可能在其他市場。」

Ashley 認為，就新興市場而言，印度擁有「策略性長期成長題材」。他看好印度經濟未來會呈兩位數成長。

Ashley 承認目前印股並不便宜，但基於成長題材仍有「顯著上漲的空間」。他建議整體而非以特定產業來投資印股，他也點名中小股票很有機會出現較高回報。

Ashley 也看好日股。他認為日銀貨幣政策既已轉向，代表日股還有上漲空間。

他說：「日本是唯一沒有通膨不是問題而是解方的主要經濟體。」他說，日銀目前對通膨的目標「不是遏制，而是擁抱」。

他說：「從股市角度來看，這代表企業頓時擁有更多的定價權。所以當我們現在看待已開發市場時，日本無論短期長期都是最具吸引力的，因此我們認為還有很大的上漲空間，」