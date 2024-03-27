AI狂潮讓台日韓股市成大贏家 高盛看好台股一年內站上21000點

AI熱潮帶動台灣、日本和南韓股市大漲。 （美聯社）

在人工智慧（AI ）需求暴增之際，台灣、日本和南韓股市已成為亞洲股市中的佼佼者，因預期這三國在半導體生態系中的重要性將會升高。這三國股市本月平均大漲約4%，漲幅超越史坦普500指數的2.1%。高盛集團分析師看好台股未來一年內將漲至21,000點。

彭博資訊報導，AI投資 加速的跡象，不只讓市場看好台積電、SK海力士和東京威力科創等典型的AI贏家將受益，也看好這個地區更廣泛的晶片相關廠商也會受益。

自從鴻海集團預期今年的AI硬體銷售將強勁成長後，本月股價已躍漲逾38%。在外界報導輝達（Nvidia）考慮採購三星 電子的記憶體晶片後，三星已成為AI概念股的一員，三星電子27日收在兩年多來新高。日立（Hitachi）自從宣布和輝達合作後，股價同樣一路走高。

霸菱環球股票投資平台客戶投資組合經理李偉博（Robert Li）表示：「AI生態系的發展若無亞洲相關廠商的存在，將大幅陷入停滯，這個主張是合理的。AI相關需求逐漸轉向軟體和硬體產品的商業化，這些產品正帶動結構性需求。」

李偉博並表示，要不是台灣和南韓被歸類為新興市場，全球股市投資人可能還會更進一步投資這兩國市場。

蘇瑋忠（Alvin So）等高盛策略師，上周將台股未來12個月的目標價調漲10%至21,000點。摩根士丹利也調漲對三星和SK海力士的目標價，並表示現在進場買進記憶體類股還不會太晚。