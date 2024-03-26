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蘋果開發者大會6月10日登場 投資人關切AI進展

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果26日宣布，2024年全球開發者大會（WWDC）將在6月10日登場，活動進行五天到14日。（蘋果提供）
蘋果26日宣布，2024年全球開發者大會（WWDC）將在6月10日登場，活動進行五天到14日。（蘋果提供）

蘋果（Apple）周二（26日）宣布，將在6月10日到14日舉行2024年全球開發者大會（WWDC）。有報導指稱，蘋果與人工智慧（AI）夥伴洽談合作，有可能在這次大會上發表iOS的更大改變。

蘋果表示，今年的WWDC可以在線上參加，活動將凸顯iPhone、iPad以及公司其他產品軟體方面的更新升級，一部分的開發者和學生，會被邀請親身到公司總部園區Apple Park參加開幕日的實體活動。

路透指出，投資人正密切注意蘋果在AI發展方面有何更新，到目前為止，蘋果很少談論公司的裝置將如何整合AI技術。今年稍早，蘋果把全球最高價值公司的寶座讓給了微軟（Microsoft）。

彭博新聞先前報導，蘋果計劃在作業系統中的聊天機器人，採用Google Gemini的AI技術，而蘋果自己的AI引擎，透過新軟體，負責比較屬於幕後的工作。

蘋果也傳出計劃在iOS 18之下，將iPhone的主畫面變得更能客製化。若真如此，將會是iPhone作業系統多年來的最重大更新。

今年蘋果WWDC舉行時的環境是，蘋果的iPhone銷售仍顯疲弱；而全球的電子裝置買氣不振，也令Mac電腦iPad銷量下滑。去年蘋果在WWDC上發表混合實境頭戴裝置Vision Pro、新的處理器、新款電腦。

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