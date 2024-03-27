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可可期貨價漲破1萬美元

編譯陳苓／綜合報導
可可豆主要產地迦納浮現資金危機，造成全球供給短缺，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元。（路透）
可可豆主要產地迦納浮現資金危機，造成全球供給短缺，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元。（路透）

可可豆主要產地迦納浮現資金危機，全球供給短缺導致巧克力製造商到處搶貨，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元，衝上前所未見的高點，價格甚至高過銅價。

根據彭博資訊的報價，紐約交投最熱絡的可可豆期貨合約26日盤中飆漲4.1%至每噸10,047美元，歷來首度突破1萬美元大關。幾個月前，這個價格還被認為無法想像，如今可可豆價格卻已高過工業金屬領頭羊-銅。

迦納是全球第二大可可豆生產國，當地的產業監管機構迦納可可委員會（Cocobod），仰賴外國資金收購可可豆，但該機構卻因為歉收危機導致出口收入減少，缺乏能取得可可豆的足夠資金，可能會失去重要的資金來源。

世界多數可可豆都產自西非，但天候不佳和病蟲害衝擊收成。可可豆價格光是本月來就急漲約60%，今年來更已累計大漲一倍以上。其他地區的生產難以解圍，可可豆可能會連續三年供給短缺。

可可豆漲勢將導致今年全年的巧克力成本攀升。本月底的復活節是巧克力消費旺季，去年可可豆價格跳漲，已使復活節巧克力變貴。而原物料與零售市場間的滯後效應，意味消費者未來將受更大衝擊。

彭博資訊分析師22日指出，糖價高漲之際，若可可樹疾病和惡劣天候延長可可短缺的時間，2025年復活節的巧克力可能會更加昂貴。

如今外界焦點轉向西非即將到來的可可豆中期收成。可可豆最大生產國象牙海岸當局估計，本產季收成將下滑。

巴西、厄瓜多等其他可可種植國，正尋求提高產量，但新種植的可可樹需要幾年時間才能結出可可豆，遠水不解近渴。國際可可組織預測，本年度的可可庫存消耗比，將降至四十多年來的最低水準，反映出市場處於嚴重短缺的情況。

復活節 巴西

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