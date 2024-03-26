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史上首見 可可豆價格逼近1萬美元比銅還貴 滯後效應恐衝擊消費者

編譯陳苓／綜合外電
可可豆主要產地迦納浮現資金危機，供給憂慮導致巧克力製造商各地搶貨，促使可可豆期貨價格逼近每噸1萬美元，衝上前所未見的高點。（路透）
可可豆主要產地迦納浮現資金危機，供給憂慮導致巧克力製造商各地搶貨，促使可可豆期貨價格逼近每噸1萬美元，衝上前所未見的高點。（路透）

可可豆主要產地迦納浮現資金危機，全球供給短缺導致巧克力製造商到處搶貨，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元，衝上前所未見的高點，價格甚至高過銅價。

紐約可可豆期貨價格26日盤中飆漲4.1%至每噸10,047美元，歷來首度1萬美元大關。幾個月前，這個價格還被認為無法想像。如今可可豆價格已高過工業金屬領頭羊－銅。

迦納是全球第二大可可豆生產國，當地的產業監管機構迦納可可委員會（Cocobod），仰賴外國資金收購可可豆，但該機構卻因為歉收危機導致出口收入減少，缺乏能取得可可豆的足夠資金，可能會失去重要的資金來源。

世界多數可可豆都產自西非，但天候不良和病蟲害衝擊收成。可可豆價格光是本月來就急漲約60%，今年來更已累計大漲一倍以上。其他地區的生產難以解圍，可可豆可能會連續三年供給短缺。

可可豆漲勢將導致今年全年的巧克力成本攀升。本月底的復活節是巧克力消費旺季，去年可可豆價格跳漲，已使復活節巧克力變貴。而原物料與零售市場間的滯後效應，意味消費者未來將受更大衝擊。

彭博資訊分析師22日指出：「糖價高漲之際，若可可樹疾病和惡劣天候延長可可短缺的時間，2025年復活節的巧克力可能會更加昂貴。」

如今外界焦點轉向西非即將到來的可可豆中期收成。可可豆最大生產國象牙海岸當局估計，本產季收成將下滑。

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