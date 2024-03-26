相隔八年 三星電子擬砸重金 併購空調商搶市占

據傳三星電子已出手競標江森自控（Johnson Controls）旗下的暖氣、通風、空調（HVAC）部門，為該公司相隔七年後的首宗重大併購案。 （路透）

多年來持續搜尋併購標的的三星 電子，終於採取行動，據傳已出手競標江森自控（Johnson Controls）旗下的暖氣、通風、空調（HVAC）部門，為該公司相隔八年後的首次重大併購行動。

韓媒BusinessKorea引述路透消息，三星電子打算斥資60億美元，收購江森自控的HVAC部門。這是三星2016年宣布砸80億美元買下車用暨音響公司Herman之後，首次啟動重大收購。據悉三星已加入競標行列，競標對手還有空調業者博世（Bosch）和Lennox等。

去碳趨勢下，節能空調需求日增，HVAC市場倍受關注。市場研究公司IBISWorld預測，此一市場目前規模為584億美元，2028年將增至610億美元。

空調市場的領導者是日本大金工業和中國美的集團，江森自控、開利（Carrier）、Panasonic、三星、LG緊追其後。三星在全球空調的市占極小，若吃下江森自控的HVAC，不只有機會供給HVAC給住宅，也能切入商用建築空調。

三星手上現金滿滿，一直在尋求併購標的，先前曾傳出有意收購馬牌（Continental）的車用電子業務。2022年三星試圖買下晶片 設計商安謀 （Arm），但無功而返，同年也傳出看上恩智浦半導體（ NXP Semiconductors）及英飛凌（Infineon），但未有後續消息。